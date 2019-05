A Mega-Sena acumulou e pode pagar até R$ 12 milhões nesta quarta-feira (22). O sorteio de número 2.152, que rodou no sábado (18), não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 26, 29, 36, 49, 50 e 59. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas no dia do concurso. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

