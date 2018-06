A Mega-Sena pode pagar 2 milhões e meio de reais nesta quarta-feira

O concurso 2.053 da Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (27) R$ 2,5 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas, segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio na agências lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

No concurso de sábado (23), quatro apostadores dividiram o prêmio principal. Cada um faturou R$ 9.627.559,21. Um dos sortudos é de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os números sorteados foram: 50, 51, 56, 57, 58 e 59.

