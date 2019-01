A Mega-Sena pode pagar 27 milhões de reais nesta quinta-feira

O concurso 2.116 da Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões nesta quinta-feira (17), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas nas agências lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

O bilhete mínimo custa R$ 3,50. O último concurso, realizado na terça-feira (15), não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 04, 19, 27, 35, 40 e 44. Nesta semana, a Caixa realiza três sorteios da loteria, como parte da Mega-Semana de Verão.

Probabilidade

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Apostas online Em agosto do ano passado, a Caixa lançou a possibilidade dos jogadores fazerem apostas nas principais modalidades das loterias pela internet, mesmo sem serem correntistas do banco. Até então, somente clientes da Caixa conseguiam usar o internet banking para apostas e apenas na Mega-Sena. O Portal Loterias Online disponibiliza jogos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. Para participar, é necessário cadastrar seu CPF no site www.loteriasonline.caixa.gov.br, para verificar se o apostador é maior de idade. As apostas online têm valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia. Nas casas lotéricas, os gastos médios costumam ficar entre R$ 5,25 e R$ 9,66, segundo a Caixa. O cliente navega pelas páginas de cada modalidade, faz seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez. O pagamento da aposta é feito exclusivamente com cartão de crédito. A Caixa fez uma parceria com a Mercado Pago para habilitar o meio de pagamento. Os ganhadores poderão transferir os valores para uma conta pessoal ou retirar o dinheiro nas agências da Caixa e lotéricas. A plataforma permite salvar apostas favoritas, para que sejam repetidas sempre que o usuário quiser, e uma opção em que o próprio sistema completa o jogo para a pessoa. Também são oferecidas a Surpresinha, quando o apostador deixa o sistema escolher os números de forma aleatória, e a Teimosinha, que repete os números pela quantidade de concursos escolhida pelo apostador. O site funciona 24 horas, mas o horário de encerramento das apostas no portal segue a mesma regra daquelas registradas nas lotéricas. A expectativa do banco é que em um ano o universo on-line represente 3% do total de apostas das lotéricas, ou R$ 457 milhões em arrecadação. Futuramente, a ideia é que essa participação alcance os 5%.

