A Mega-Sena pode pagar R$ 44 milhões nesta terça-feira (24). Esta é uma semana especial do concurso. A Caixa realiza a Mega Semana da Primavera, com três sorteios, na terça-feira, quinta-feira (26) e o sábado (28), ao contrário dos tradicionais dois sorteios de quarta e sábado. As apostas podem se feitas até as 19h nas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

