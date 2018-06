O concurso 2.047 da Mega-Sena pode pagar R$ 5,5 milhões na quarta-feira (06), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

O concurso realizado na noite de sábado (02), em Jataí (GO), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 03, 06, 11, 27, 28 e 46.

Oitenta apostas acertaram a Quina e ganharam R$ 17.146,56 cada. A Quadra teve 4.630 apostas ganhadoras, que levaram R$ 423,24 cada.

