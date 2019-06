O concurso (2.157) da Mega-Sena será nesta quarta-feira (05). O prêmio está acumulado em R$ 63 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50. No sorteio de sábado (1º), em Salvador, os números sorteados foram 01, 06, 23, 26, 39 e 49. A quina teve 91 acertadores; cada um levará R$ 40.927,21.

