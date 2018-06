A metade da população mundial está na internet, revelou o relatório mais esperado do ano

O 2018 Internet Trends Report, mais esperado relatório anual sobre tendências da Internet, divulgado no final de maio, revela que cerca de 3,6 bilhões de pessoas já usam a rede, ou seja, metade da população mundial. Produzido por Mary Meeker, maior especialista neste tipo de pesquisa, o documento, de 294 páginas, atribui o crescimento das vendas de celulares android e à conexão via wifi, que popularizaram e facilitaram o acesso à rede mundial.

Compras pelo smartphone

O relatório de Mary Meeker aponta que as compras feitas por smartphone cresceram 54% entre 2016 e 2017 nos Estados Unidos, fazendo com que a funcionalidade se torne a principal atividade do usuário no celular. Embora os dados se refiram apenas aos consumidores americanos, refletem uma tendência mundial. Outro estudo – Global Consumer Insights 2018, elaborado pela PwC Brasil, divulgado em abril, mostrou que 41% dos consumidores brasileiros realizam suas compras pelo smartphone.

Com o celular à mão, a compra por aplicativos ou mesmo direto nos sites fica muito mais fácil do que correndo para o computador. Os buscadores são fundamentais na decisão de compra, segundo o 2018 Internet Trends Report. De acordo com o relatório, 85% das compras começam com pesquisas na Amazon, que vende diretamente os seus produtos, ou no Google.

A pesquisa, feita em 16 países, diz ainda que cerca de 60% de todas as transações de pagamento são feitas digitalmente e não em uma loja real, com mais de 500 milhões de usuários de pagamentos móveis somente na China.

Outra tendência trazida pelo relatório, ainda tímida no Brasil, mas bastante utilizada nos Estados Unidos são os assistentes de voz. Este tipo de recurso está se tornando comum nos lares americanos para realização de tarefas como abrir a porta, acender a luz, ligar o ar condicionado ou a televisão. O dispositivo mais comprado é o Amazon Eco, com mais de 30 milhões de aparelhos vendidos em 2017.

No Brasil, a utilização do assistente de voz é mais comum nos smartphones para consultas como previsão do tempo ou abrir aplicativos. Segundo o relatório, o reconhecimento de fala pelo Google chega a uma taxa de precisão de 95%.

Uso das redes

É crescente a utilização das redes sociais para troca de mensagens. Os aplicativos WhatsApp, v e WeChat têm, cada um, mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Isso mostra que os usuários gostam e são fiéis a aplicativos simples que focam na experiência. O Facebook Messenger possui aproximadamente 1,3 bilhão de usuários ativos, e o WhatsApp tem 1,5 bilhão.

O WeChat, com pouco mais de 1 bilhão de usuários, é um aplicativo chinês que possui, além do bate-papo, várias outras funcionalidades como fazer compras, chamar o táxi ou agendar uma consulta médica, por exemplo. O fechado regime chinês impôs bloqueios para as redes ocidentais penetrarem no país comunista. Preferiu desenvolver o seu próprio aplicativo, sempre mantido sob o controle das autoridades.

Deixe seu comentário: