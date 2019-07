A meteorologia prevê temperaturas negativas no Rio Grande do Sul e novas ocorrências de geada nos próximos dias

O frio intenso que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana não deve dar trégua nos próximos dias. Conforme o mais recente boletim meteorológico da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), até o domingo (7) a presença de uma forte massa de ar frio manterá o tempo firme, mas com temperaturas negativas e formação de geada em diversas áreas.

Nesta sexta-feira (5), a propagação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico favorecerá a ocorrência de chuvas fracas nas faixas Leste e Nordeste. Além disso, a combinação de ar frio no continente com a umidade proveniente do mar pode gerar condições para queda de neve na região da Serra do Nordeste e em algumas localidades do Planalto gaúcho.

O frio intenso continuará predominando em todo o Rio Grande do Sul na segunda-feira (8), sendo que na terça-feira (9) e na quarta-feira (10), as temperaturas apresentarão ligeira elevação, principalmente durante o dia. Essa projeção, entretanto, não afasta a possibilidade de geadas isoladas no Planalto e nos Campos de Cima da Serra.

Já o volume de chuva esperado para o período é considerado baixo, com índices inferiores a 5 milímetros na maioria das regiões – para quem não sabe, 1 milímetro de pluviosidade equivale ao volume de 1 litro de água acumulada em uma superfície com área de 1 metro quadrado.

Em alguns municípios, porém, o tempo deve permanecer seco. Somente no Planalto, Serra do Nordeste e no Litoral Norte os índices devem oscilar entre 10 e 15 milímetros, podendo alcançar o dobro desse volume nos Campos de Cima da Serra.

A título de curiosidade: basicamente, a diferença entre neve e geada é o fato de que a primeira costuma ser formada pela sublimação do vapor de água em altitudes mais elevadas, enquanto a geada se manifesta próxima ao solo.

Cheias do Guaíba

O risco de enchentes levou a Defesa Civil de Porto Alegre a desenvolver com o Crip (Centro de Relações Institucionais e Participativas), um plano estratégico para atendimento emergencial das comunidades das ilhas Grande, do Pavão, da Pintada e das Flores em caso de enchente, banhadas pelo Guaíba.

A iniciativa foi apresentada nessa quinta-feira ao secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira. Durante a reunião, que contou com a participação da representante do Crip, Patrícia Salcedo, e do diretor-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues Júnior, foi detalhado o trabalho. Em destaque, a avaliação dos pontos críticos, informações sobre itens necessários e mapeamento de espaços disponíveis para abrigagem.

“Este é um período crítico para os moradores das ilhas”, ressaltou Patrícia. “Desenvolvemos esse plano baseado em ações do passado que garantem informações para um enfrentamento efetivo.”

Na próxima terça-feira, será realizado um novo encontro entre representantes municipais e estaduais para apresentação da proposta. O titular da Segurança elogiou a mobilização, garantindo o apoio da Defesa Civil aos moradores locais: “É fundamental este engajamento comunitário na busca de soluções. O conhecimento de quem vivencia o problema nos dá embasamento para minimizar os efeitos e amparar as populações locais”.

(Marcello Campos)

