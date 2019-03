Microsoft abandona o Windows 7; entenda o que vai mudar

O Windows 7 não receberá mais suporte técnico e atualizações de segurança a partir de 14 de janeiro de 2020. Para incentivar os usuários do sistema a atualizarem para versões mais recentes (como a 8.1 ou a 10), o update do Windows 7 do dia 19 deste mês exibe uma notificação da Microsoft de que, a partir de janeiro, o sistema não será mais protegido. A mensagem ainda lembra que o software existe há 10 anos.

A partir de 18 de abril, os usuários do Windows 7 começarão a receber avisos sobre o prazo determinado para realizar a transição para a versão mais recente do sistema. O primeiro alerta é chamativo e não passará despercebido pelo usuário, mas a mensagem possui a opção de desativar lembretes futuros.

De acordo com a Net Applications, empresa de análise online, o Windows 7 representa quase 40% do uso de desktops. A Microsoft espera que a nova notificação incentive que, pelo menos, alguns desses usuários migrem para o Windows 10 até janeiro de 2020. A empresa argumenta que concentrará investimentos no suporte a tecnologias mais recentes.

Depois do prazo determinado pela Microsoft, o Windows 7 poderá ficar mais vulnerável a vírus e riscos de segurança, mas ainda será possível instalá-lo e ativá-lo após o fim do suporte. Já o Internet Explorer, que segue o ciclo de vida do Windows em que está instalado, será descontinuado juntamente ao sistema.

Para quem utiliza o Windows 7 no ambiente de trabalho, a Microsoft recomenda verificar com o departamento de TI ou consultar o suporte de implantação do Windows 10 para tomar uma atitude com relação à mudança. A empresa fornecerá para pagantes o suporte estendido ao Windows 7 com atualizações de segurança até 2023.

Para fazer a transição, a Microsoft recomenda adquirir um novo computador já com o Windows 10. Porém, é possível fazer upgrade de computadores Windows 7 compatíveis com a compra e a instalação de uma versão completa do software. Durante anos, a empresa permitiu que os usuários do Windows 7 atualizassem para o Windows 10 gratuitamente.

Essa atualização, entretanto, foi encerrada no dia 29 de julho de 2016. Após essa data, o sistema operacional continua disponível para compra, em um dispositivo ou como uma versão completa do software. O Windows 8 continuará recebendo atualizações até 10 de janeiro de 2023.

