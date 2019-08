A Microsoft admite que funcionários também escutavam áudios do Skype e da Cortana

No final de julho, uma informação dava conta que funcionários da Apple podiam ouvir áudios capturados pela Siri no iPhone. Nesta semana, o Facebook confirmou que também conseguia escutar e transcrever mensagens de voz do Messenger. Agora, mais uma empresa foi descoberta com a mesma prática: a Microsoft.

Um relatório da Vice afirmou que os trabalhadores da gigante de Redmond tinham acesso aos arquivos de áudio armazenamentos. Agora, a multinacional norte-americana atualizou sua política de privacidade e adicionou a informação de que humanos podem ouvir o conteúdo de conversas do Skype e pedidos para a Cortana.

Até então, o documento apenas alertava que as gravações das duas ferramentas seriam utilizadas para melhorá-las, mas sem especificar que seus funcionários escutariam os arquivos. O trecho atualizado do documento da Microsoft – disponível diretamente em português – afirma o seguinte:

“Nosso processamento de dados pessoais para essas finalidades inclui métodos automáticos e manuais (humanos) de processamento. Nossos métodos automatizados são muitas vezes relacionados a e têm o suporte de nossos métodos manuais. Por exemplo, nossos métodos automatizados incluem IA (inteligência artificial), que consideramos como um conjunto de tecnologias que permitem que os computadores descubram, conheçam, detectem e auxiliem na tomada de decisões para resolver problemas de maneira semelhante ao que as pessoas fazem. Para compilar, treinar e melhorar a precisão dos nossos métodos automatizados de processamento (incluindo a IA), revisamos manualmente algumas das previsões e inferências geradas pelos métodos automatizados em relação aos dados subjacentes nos quais as previsões e inferências são baseadas. Por exemplo, revisamos manualmente trechos curtos de uma pequena amostra de dados de voz, tomamos medidas para remover a identificação para melhorar nossos serviços de fala, como reconhecimento e tradução.”

Skype e Cortana

As páginas a respeito de privacidade do Skype Translator e da Cortana agora contam com uma seção que também explica sobre a possibilidade de fornecedores e funcionários escutarem as gravações dos usuários.

“Isto pode incluir a transcrição de gravações de áudio por funcionários e fornecedores da Microsoft, sujeitos a procedimentos concebidos para proteger a privacidade dos utilizadores, incluindo medidas para desidentificar os dados, o que requer acordos de não divulgação com fornecedores e os respetivos funcionários, e exige que os fornecedores cumpram os elevados padrões de privacidade definidos pela legislação europeia e por outras instâncias.”

Como excluir seus áudios

Os internautas podem gerenciar os seus dados armazenados pela Microsoft na própria ferramenta online da empresa. Nela, os usuários conseguem excluir histórico de navegação, áudios e outros tipos de informações que a empresa guarda de você.

