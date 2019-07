A Microsoft ainda tem planos de um console mais barato e focado em streaming

A Microsoft surpreendeu uma parte dos fãs durante sua conferência na E3 2019 ao anunciar apenas um console da nova geração, sendo que rumores apontavam que a empresa estava preparando também uma versão mais barata e focada em streaming de jogos. Muitos acreditaram que o projeto havia sido cancelado, mas novos ruídos indicam que um projeto similar está bem vivo dentro da companhia.

Durante certo tempo, boatos apontavam que a Microsoft tinha dois consoles em desenvolvimento. Um era chamado de Anaconda e seria focado em avanços tecnológicos, apresentando um salto para a próxima geração de videogames – e acabou virando o Project Scarlett, anunciado na E3. O outro recebeu o codinome Lockhart e seria um pouco mais barato, porém focado em streaming de jogos – e teria sido cancelado.

Agora, o insider Brad Sams revelou que a Microsoft ainda está trabalhando nesse dispositivo, que seria uma streaming box do Projeto xCloud, serviço de jogos na nuvem que a empresa também está desenvolvendo. Quando o projeto Lockhart foi deixado de lado, esse novo, baseado no xCloud, ganhou prioridade dentro da MS.

Segundo Sams, a caixa teria baixo poder de processamento e funcionaria apenas para o jogador conectar um controle do Xbox na xCloud. De acordo com as fontes do insider, esse aparato teria poder suficiente para não deixar tudo para a rede, o que diminuiria a latência, já que parte do que seria processado estaria na caixa.

Ainda é muito cedo para saber o que a Microsoft está planejando, mas existe a possibilidade de o console do Projeto xCloud ser lançado por um preço bem baixo, entre US$ 60 e US$ 100 (aproximadamente R$ 230 a R$ 380). A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Microsoft Windows 1.0

No começo da semana, um teaser da Microsoft dizia sobre a chegada de um “novo” sistema operacional: o Windows 1.0. Retrô, o sistema contaria com o MS-DOS Executivo, Relógio e outras aplicações clássicas. Porém, o rumor se confirmou: tudo não passou de uma propaganda para a terceira temporada de Stranger Things, seriado original da Netflix.

O teaser, publicado na última quarta-feira (03), é curto e relembra todas as versões do sistema operacional, até chegar ao Windows 1.0

