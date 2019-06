A Microsoft anunciou uma função de segurança reforçada para o OneDrive

A Microsoft anunciou, na terça-feira (25), uma nova função para o OneDrive que permitirá aos usuários armazenar arquivos com uma camada a mais de segurança. Trata-se do OneDrive Personal Vault, pasta cujo acesso só será possível depois da confirmação de identidade do usuário, com autenticação de dois fatores, impressão digital, código PIN ou leitura facial.

O Personal Vault será ideal para quem quer guardar arquivos na nuvem, mas tem receio de que eles possam ser acessados por outra pessoa. Além dos métodos já citados, outra forma de desbloquear a pasta será por meio do aplicativo de autenticação da Microsoft. A promessa, em todo caso, é que ninguém além do dono da conta possa ver os arquivos guardados.

Uma vantagem destacada pela Microsoft é o envio direto dos arquivos para o Personal Vault, sem precisar passar por outras seções do celular. Ou seja, com o aplicativo do OneDrive, o usuário poderá tirar fotos e gravar vídeos, mandando-os diretamente para a pasta bloqueada. Isso pode evitar que uma foto passe pelo rolo da câmera do celular, por exemplo.

Computadores com Windows 10 também terão compatibilidade com o Personal Vault, e a Microsoft garante que os arquivos protegidos estarão em sincronia com uma área encriptada do disco rígido do computador. Outro ponto positivo é o bloqueio automático por inatividade, que ocorre quando o usuário passa muito tempo com o Personal Vault ligado sem utilizá-lo. Após o bloqueio, uma nova autenticação é exigida, algo útil caso o usuário esqueça de fechar a pasta.

Austrália, Canadá e Nova Zelândia serão os primeiros países a poderem testar a nova função, mas a expectativa é que ela esteja disponível para o mundo todo até o final do ano.

O Personal Vault não foi a única novidade apresentada. A Microsoft também decidiu aumentar o espaço do plano de armazenamento do OneDrive, que passará de 50GB para 100GB, sem qualquer aumento de preço.

Reforma na sede

Não é só de mudanças no Windows que vive a Microsoft: segundo o site Geekwire, a gigante da tecnologia está promovendo extensas reformas em seu campus principal em Redmond (EUA), reformulando o design e disposição dos edifícios para uma percepção mais centralizada. Pelas imagens e informações divulgadas, sabemos que a área em reconstrução se estende por 72 acres — ou pouco mais de 271 mil metros quadrados.

O trabalho é bastante intenso e envolve a demolição completa de edifícios erguidos na década de 1980, abrindo espaço para que novas estruturas sejam levantadas, com estética e recursos mais modernos. Tais edificações contarão com tecnologias de ponta da Microsoft e seus parceiros, bem como salas de reunião e conferência aprimoradas, espaços mais abertos de recreação e escritórios de vista e espaços mais abertos.

Uma informação interessante: a Microsoft contratou quatro empresas de construção civil para executar o projeto, mas ao invés de forçá-las a cooperar com uma única estética visual, a companhia por trás do Windows permitiu que cada uma trabalhasse segundo as próprias inspirações. Isso significa que os edifícios levantados podem se bem diferentes, pelo menos no aspecto visual.

