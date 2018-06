A Microsoft começa a testar os novos avatares do Xbox Live

Os novos avatares do Xbox Live já foram revelados há um bom tempo por meio de diversos vazamentos e até mesmo em uma das apresentações da Microsoft, porém nunca receberam uma data oficial de lançamento. Agora parece que a Microsoft resolveu agir e, os membros do Xbox Insiders, programa de testes de atualização antecipada, já podem ver as novidades em termos de personalização e visual.

Com a liberação do novo editor de avatares, os usuários do serviço online do console Xbox One poderão conferir um novo estilo visual aos seus personagens selecionando diversas opões de acessórios, ambientes roupas e categorias de aparência; alguns conteúdos adicionais serão lançados posteriormente para ampliar ainda mais este catálogo.

Além disso, também será possível mudar atributos específicos do avatar, incluindo o corpo, rosto, cabelo, membros e até mesmo unhas e maquiagem. Também há uma grande variedade de cores para cada aspecto estético por meio de um menu circular e a possibilidade de desbloquear mais itens na loja de avatares.

Em um primeiro momento, será disponibilizado apenas o recurso de editor de avatar para o teste antecipado. No entanto, a Microsoft prometeu liberar o quanto antes a integração dos novos avatares com o painel de controle do Xbox One:

“No momento, estamos apenas ativando o próprio Editor de Avatar, mas a integração do painel de controle do Xbox será lançada em breve para o Insiders”, comentou Bradley Rossetti, líder de equipe do Xbox Insider da Microsoft.

Embora a previsão de lançamento do novo sistema de avatares seja para o final de 2018, a Microsoft ainda não especificou uma data para que a novidade seja lançada para todos os usuários.

Console

O próximo console da Microsoft recebeu o codinome Scarlett, porém, até então, nada sobre o projeto foi comentado. Acontece que agora temos uma previsão de chegada: o novo videogame da caixa verde chega em 2020.

Segundo as palavras de Brad Sams, editor executivo do site Thurrott, ao averiguar mais a fundo detalhes sobre o projeto Scarlett, foram encontradas algumas informações relacionadas a produtos Microsoft que devem chegar ao mercado nos próximos dois anos.

“Recebi informações de que a próxima geração do Xbox tem o codinome Scarlett, e ao apurar se esta informação era verdadeira, consegui ver conteúdos que mostravam diversos produtos da Microsoft ainda não anunciados que devem ser lançados nos próximos dois anos”, disse Brad.

Além disso, foi dito também que o projeto Scarlett será uma família de dispositivos, o que corrobora com as especulações recentes de que não haverá apenas um único console, mas sim algumas variantes da nova geração Xbox. Os boatos em questão começaram a aparecer após Phil Spencer, chefe da divisão de games da Microsoft, se referir à próxima geração de consoles da marca no plural durante uma coletiva de imprensa na E3 2018.

É provável que a Microsoft esteja com um plano similar a esta geração, que se deu por meio das variantes posteriores Xbox One S e Xbox One X, com opções para diferentes perfis e tipos de jogadores. No entanto, como ainda se tratam de rumores, ainda há chances de tais decisões serem alteradas pela empresa até 2020.

