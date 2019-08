Microsoft diz que um novo dispositivo de realidade aumentada será lançado no mês que vem

A segunda geração do HoloLens, dispositivo de realidade aumentada da Microsoft, começará a ser vendida em setembro, disse o vice-presidente executivo da empresa Harry Shum nesta quinta-feira (29). Shum fez o comentário em um discuro na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai.

Game

Depois de vários anúncios e apresentações empolgantes sobre Gears 5, da franquia Gears of War, ele vai estar disponível para jogar na próxima semana. O shooter em terceira pessoa trará tudo de mais conhecido da série, incluindo modo Horde, campanha cooperativa e o novo modo Escape Hive.

Felizmente, o pré-download do game já pode ser feito em todas as plataformas. Portanto, assim que o pré-lançamento for iniciado, o game poderá ser jogado sem esperar pelo download dos aproximados 60 GB de arquivos.

Ademais, contas com Xbox Game Pass Standard e Xbox Game Pass Ultimate também poderão aproveitar o game junto com aqueles que fizeram a pré-compra do título, para isso, basta acessar o aplicativo do serviço – no PC, o Xbox (Beta) – e acessar a página do game para começar o pré-carregamento dos arquivos.

Mapas, personagens e recompensas por ranqueamento

Junto às novidades de pré-lançamento, a Microsoft também apresentou os mapas multiplayer. Em primeiro momento, os jogadores terão 11 diferentes mapas: Asylum; Bunker; District; Exhibit; Icebound; Training Grounds; Vasgar; The Hive; The Descent; The Mines; The Guantlet — estes quatro últimos para o modo Escape Hive.

Embora o número não seja generoso, a Microsoft garante que lançará mais mapas no futuro e que revelará detalhes em breve. Além disso, a ferramenta Map Builder será atualizada e oferecerá suporte para o modo Versus e o modo Horde, dessa forma a comunidade poderá criar mapas e compartilhar com todos e manter para sempre a sensação de novidade dentro do game.

Segundo a desenvolvedora, agora a escolha de personagens será ainda mais relevante para o estilo de jogo que você está procurando – sendo mais do que só uma mudança cosmética. Apesar dessa breve descrição, a Microsoft ainda não deu detalhes de como isso afetará a jogabilidade e a estratégia dentro do jogo, mas garante que até os Swarms poderão ser selecionados em alguns modos e terão suas próprias habilidades.

Por fim, as recompensas por ranqueamento foram apresentadas, sendo elas mudanças cosméticas bastante chamativas para estampar seu elo para seus amigos e inimigos.