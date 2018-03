A Microsoft rebaixou o status do Windows

A Microsoft dividiu o grupo de engenharia que cuidava do sistema operacional Windows, como parte de uma ampla reorganização, no mais dramático sinal dos esforços do presidente-executivo Satya Nadella para acelerar a transformação da empresa na era da computação em nuvem. A decisão, parte de uma série de mudanças nos grupos de engenharia da empresa, também resultará na saída de Terry Myerson, que até agora comandava a divisão Windows.

No passado, o Windows era a fundação de um monopólio de software que dominou o mundo da tecnologia e continua a ser fonte importante de lucro para a Microsoft, embora a companhia já não divulgue dados sobre seu desempenho financeiro. Mas a importância do sistema operacional caiu, diante da queda nas vendas de PCs nos últimos anos. A Microsoft tampouco conseguiu criar um concorrente viável para o Google Android e o Apple iOS.

A mais recente reorganização ordenada por Nadella divide em duas a equipe de engenharia do Windows. O grupo encarregado do sistema operacional propriamente dito fará parte de uma unidade ampliada de “nuvem e inteligência artificial”, que se responsabilizará pelas plataformas de software da empresa, do serviço de computação em nuvem Azure ao software para a internet das coisas. A segunda parte da equipe do Windows, que cuida do “invólucro” (“shell”) do sistema operacional, que controla a interface com os usuários, será parte de um novo grupo de “experiências e dispositivos”, que combinará todas as demais equipes de engenharia da Microsoft.

A reorganização envolverá mudanças nas responsabilidades de muitos dos líderes da empresa na área de engenharia e cimenta a posição de dois executivos no topo da organização de engenharia e produtos da Microsoft. Scott Guthrie, que já comanda a divisão de produtos para nuvem e empresariais da companhia, assumirá a responsabilidade pelo grupo ampliado de nuvem e inteligência artificial, enquanto Rajesh Iha, que comandava a divisão de produtos Office, assumirá o grupo de experiências e dispositivos.

