“A minha conta no Instagram foi hackeada”: Saiba como recuperá-la

Se a sua conta foi hackeada no Instagram, e o hacker alterou o número de telefone, o nome do usuário e sua conta de e-mail, saiba como proceder para tentar recuperar o acesso ao seu perfil. O Instagram oferece um mecanismo de redefinição de senha para a maioria dos casos. Será necessário recorrer ao suporte da rede social para tentar reaver o acesso à conta que teve as credenciais de acesso alteradas. Para entrar em contato com o suporte do Instagram, siga os passos descritos abaixo:

1- Abra o aplicativo do Instagram e toque na opção “Esqueceu seus dados de login? Obtenha ajuda para entrar”.

2- Toque na opção “Usar nome de usuário ou e-mail”.

3- Preencha o campo com o nome do usuário da conta que foi hackeada.

4- Toque na opção “Preciso de mais ajuda” e informe a conta de e-mail que estava vinculada ao perfil.

5- Marque a opção “Minha conta foi invadida”.

6- Toque no botão “Enviar solicitação”.

Aguarde o recebimento das instruções enviadas para a conta de e-mail informada, para que seja possível recuperar o login será necessário informar a maior quantidade de informações complementares para comprovar a veracidade da reclamação.

