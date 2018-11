A modelo brasileira Adriana Lima deu adeus ao posto de angel da Victoria´s Secret

A edição 2018 do baladadíssimo Victoria´s Secret Fashion Show aconteceu na noite de quinta-feira (8), no Pier 94, em Nova York, nos EUA, no maior clima de despedida. Isso porque, depois da saída de Alessandra Ambrosio, em novembro de 2017, foi a vez de outra brasileira dar adeus.

A baiana Adriana Lima, de 37 anos, depois de 18 anos como integrante fixa e oficial do time de angels da Victoria´s Secret, se despediu do posto, com direito a momento de emoção na passarela.

“Querida Victoria, obrigada por me mostrar o mundo, dividir seus segredos e, o mais importante, não apenas me dar asas, mas me ensinar a voar. E todo o amor aos melhores fãs do mundo. Com amor, Adriana”, postou ela em seu Instagram, logo após o desfile.

Na passarela, que contou com apresentações musicais de artistas como Rita Ora, Halsey, Shawn Mendes, Bebe Rexha e The Struts, um timaço de beldades brilharam na passarela, como Candice Swanepoel, Taylor Hill, Behati Prinsloo, Josephine Skriver, Romee Strijd, Sui He, Cindy Bruna, Subah Koj, Aiden Curtiss, Bella Hadid e Kendall Janner, só para citar algumas.

Fantasy Bra

Outro destaque da noite foi o Fantasy Bra, sutiã poderoso composto de 2.100 cristais swarovski, que demorou cerca de 930 horas para ser feito, possui mais de 71 quilates e foi avaliado em um milhão de dólares (3,76 milhões de reais)

“É definitivamente o fantasy bra mais bonito que já vi. É muito cool, simples, morderno e brilhante. Se eu o tivesse desenhado, seria exatamente assim”, disse a angel sueca Elsa Hosk, que usou a peça no Victoria´s Secret Fashion Show deste ano, à revista People.

Ah, e quem ficou babando na peça, pela primeira vez na história da Victoria´s Secret, vai poder levar um pra casa! Um modelo inspirado na peça estará ao alcance do público: uma versão, também feita de cristais, custará 250 dólares (940 reais) para quem quiser comprar. As vendas começam no próximo dia 29.

O Victoria´s Secret Fashion Show será transmitido ao público no dia 2 de dezembro pela emissora ABC. No Brasil, quem transmite normalmente é a TNT, mas depois da exibição nos EUA, a emissora responsável disponibiliza o show online.

