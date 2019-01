A modelo gaúcha Gisele Bündchen se diz surpresa com as críticas feitas pela ministra da Agricultura

A modelo Gisele Bündchen afirmou nesta quarta-feira (16) ter ficado surpresa ao ver seu nome citado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que criticou a modelo durante entrevista na segunda-feira (14) e disse que a convidaria para ser embaixadora da pasta.

“Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente, pois desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade”, escreveu a modelo em uma postagem em rede social.

“Acredito que a produção agropecuária e conservação ambiental precisam andar juntas, lado a lado. Nosso desenvolvimento, prosperidade e bem-estar dependem desse equilíbrio e a agricultura, tão importante para o nosso País, também depende das condições climáticas adequadas para o seu crescimento. O Brasil tem tudo para liderar o movimento em prol de um desenvolvimento mais sustentável, capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as futuras gerações. Torço para poder divulgar ações positivas neste sentido”, acrescentou a modelo.

Tereza Cristina falou sobre Gisele ao ser questionada pelo comentarista José Luiz Tejon em entrevista à rádio Jovem Pan a respeito do alcance das críticas da modelo em comparação com as medidas de preservação anunciadas pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

“Quando a Gisele Bündchen fala que estamos desmatando, o mundo reverbera. Acho que estamos tendo um probleminhas de comunicação. É difícil essa competição comunicacional, não é não?”, perguntou o palestrante.

“É verdade. É um absurdo hoje o que fazem com a imagem do Brasil. Infelizmente são maus brasileiros, [que] por algum motivo vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não são verdadeiras”, respondeu Tereza Cristina.

“Desculpe, Gisele Bündchen, você devia ser a nossa embaixadora e dizer que o seu País preserva, que o seu País está na vanguarda do mundo da preservação, e não vir aqui no Brasil meter o pau sem conhecimento de causa”, afirmou.

Logo depois, em publicação no Twitter, a ministra acrescentou: “Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso”.

Gisele fez campanha contra a aprovação do código florestal durante o primeiro governo Dilma Rousseff e, mais recentemente, criticou o governo Michel Temer sobre um decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre.

