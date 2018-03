A modelo Naomi Campbell homenageia a vereadora assassinada no Rio de Janeiro

Uma multidão foi às ruas na noite de quinta-feira (15) para manifestar repúdio ao assassinado de Marielle Franco, vereadora do PSOL. Famosas como Alinne Moraes, Glória Pires, Mariana Ximenes e Paula Lavigne deram seu depoimento durante o ato no Rio de Janeiro.

O caso tomou proporção internancional. A modelo Naomi Campbell mostrou comoção por meio do Instagram. “Me entristece ouvir que Marielle Franco, que dedicou sua vida à luta contra o racismo, preconceito e violência policial, foi assassinada. Vamos, Brasil! Levante-se! #VozDasPessoas”, escreveu a top internacional.

Morta na quarta-feira (14), Marielle Franco, de 38 anos, nasceu no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Formou-se em Ciências Sociais pela PUC-Rio e mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Foi eleita vereadora do Rio pelo PSOL com 46,5 mil votos – a 5ª maior votação. Estreante na Câmara, participava de comissão criada no início do mês para acompanhar a intervenção federal no Rio.

Famosas brasileiras

Em uma manifestação organizada no Rio de Janeiro em protesto contra a morte de Marielle Franco, Alinne Moraes relembrou o momento em que conheceu a vereadora do PSOL.

“Hoje é um dia de luto com luta. Conheci Marielle há mais ou menos seis meses e estive com ela três semanas atrás. Ela é uma mulher incrível que admiro, e tenho a honra de estar dando continuidade a esta luta que não vai acabar.

Mayana Neiva também particiou do protesto. “Acho que a morte de Marielle é um ato político. Uma mulher que tem todas as características da maioria do povo brasileira”, disse. “Negra, com origem mais humilde, com toda uma força de luta política pelo mínimo na sua comunidade e vem estabelecer essa ordem no mundo e na hora em que a voz dela [e colocada para fora ela é assassinada dessa maneira. É um absurdo! A gente está aqui para lutar por essa justiça, mas a Marielle é um símbolo da nossa luta por um Brasil que respeita todas as diferenças, que acolhe todos os discursos. A Marielle somos todos nós”.

Paula Lavigne e Glória Pires deram seus depoimentos emocionantes no ato. “Quantas faveladas de comunidades chegaram onde Marielle chegou? Isso é um aviso, um calaboca e a gente não vai calar a boca. Mariele, presente. Anderson, presente”, disse Paula.

“É uma tentativa de deixar claro que ninguém suporta mais isso, ninguém aceita mais essa situação e que não pode mais acontecer. Não tem mais espaço pra isso. A gente não pode permitir. Só muda no momento em as pessoas se unirem contra isso, independente de partidos. É um posicionamento humano”, completou Glória.

Fernanda Rodrigues, Leona Cavalli e Mariana Ximenes foram mais famosas que foram ao ato no Rio de Janeiro e deram seu depoimento.

Deixe seu comentário: