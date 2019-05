A morte da Miss Rio Grande do Sul eleita Miss Brasil em 1956

Houve um tempo que, além do futebol, o que mais mobilizava torcidas pelo País era a disputa pelo título de Miss Brasil. Revistas e jornais de todo o País acompanhavam as festas preparatórias, as carreatas de carros conversíveis e, claro, o concurso principal.

Em 1956, a disputa se deu no hotel Quitandinha, um palácio que já tinha abrigado até um luxuoso cassino, em Petrópolis, na serra fluminense. Representando o Rio Grande do Sul, Maria José foi eleita a mulher mais bela do Brasil aos 21.

Nascida na cidade praiana de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Maria cresceu em Porto Alegre. Por lá, estudou Belas Artes e chegou a ser professora. Em seu tempo vago, gostava de ler os gaúchos Érico Veríssimo e Mário Quintana.

Com seus olhos azuis reluzentes, Maria José sempre participou de concursos de beleza. Em 1955, foi a miss Rio Grande do Sul, o que a gabaritou para o concurso nacional. Como prêmio, ganhou uma viagem aos Estados Unidos. De lá, voltou achando que o outono americano era a coisa mais linda que tinha visto.

No ano seguinte, já como miss Brasil, Maria José volta aos Estados Unidos, dessa vez para disputar o título de miss Universo, tido como certo pelos brasileiros naquele ano. Até a viagem de avião da moça, em um voo da Varig, foi alvo de reportagens, tamanha a expectativa. No concurso, Maria José chegou à semifinal, a duas etapas do título, que naquele ano ficou com americana, que disputou em casa. “Injusto”, defende o filho Moacyr.

Maria se mudou para São Paulo onde se casou com um industrial. Em épocas de férias, gostava de estar junto à natureza e andar de charrete. Nos últimos anos, dedicou-se à igreja evangélica e ao cuidado com os mais pobres. Maria José morreu aos 84, no dia 23, de insuficiência cardíaca. Ela deixa dois filhos e um neto.

Martha Rocha

A eterna Miss Brasil, Martha Rocha, 82 anos, comunicou em março deste ano que foi morar em uma pousada para idosos por questões financeiras. Ela contou o caso por meio do Facebook e disse não se sentir “diminuída, humilhada por isso”.

Martha também publicou na rede social que pensou muito antes de contar sobre a situação, por medo de ser “mal interpretada”. “Com a fuga de Jorge Piano com todo meu dinheiro, nem pensei em pedir ajuda. Superei meus problemas com suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim, e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. Para mim, meus amores, este assunto está encerrado”, escreveu.

Nascida em Salvador, aos 18 anos Martha Rocha participou do Miss Bahia, venceu e logo após tornou-se Miss Brasil. Ela foi a primeira mulher a conquistar o prêmio. Em julho de 1954, chegou aos Estados Unidos e as pesquisas já a consideravam eleita Miss Universo. Martha ficou em 2º lugar e diz a lenda que a perda do o título de Miss Universo para a norte-americana Miriam Stevenson se deu a duas polegadas a mais nos quadris. O segundo lugar deu a Miss a fama absoluta. Depois do concurso, Martha Rocha tornou-se referência nacional de beleza.

