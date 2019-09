A música clássica é destaque em recital de alunos da Ospa na Biblioteca Pública do Estado

Nesta segunda-feira, às 19h, o Salão Mourisco da BPE (Biblioteca Pública do Estado) do Rio Grande do Sul será palco de um recital da Escola de Música da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), a cargo de instrumentistas de viola, trombone e trompete. O evento tem entrada franca e faz parte de uma série realizada em parceria com o Conservatório Pablo Komlós.

Em destaque, peças de Georg Philipp Telemann (1681-1767), Launy Grondahl (1886-1960), Eugène Bozza (1905-1991), Ferdinand David (1810-1873) e Alexander Arutiunian (1920-2012), executadas pelos estudantes Nathan Leanderson da Luz (viola), Gabriel Fraga (trompete), Bruno Jardim, André Mensh e Paulo Pires (trombone). O grupo é acompanhado pelo pianista e professor André Carrara.

A proposta busca mostrar ao público o trabalho desenvolvido na Escola de Música da Ospa, ocupando com música o tradicional espaço de Porto Alegre. A Biblioteca Pública fica na rua Riachuelo nº 1.190, esquina com a Andrade Neves (Ladeira), no Centro Histórico da capital gaúcha.

Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a Escola da Ospa cumpre função fundamental para o fomento cultural no Rio Grande do Sul. Promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, oferecendo oportunidade de profissionalização na área.

Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Orquestra estudaram na instituição, bem como os que atuam em outras orquestras ou nas mais diferentes áreas da música,no Brasil e no exterior.

O conservatório conta com grupos orquestrais e com um coral, além de manter projetos como o “Escola da Ospa na Comunidade”, que já levou recitais de alunos a mais de 50 instituições de assistência social e de saúde de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

(Marcello Campos)

