A música, o cinema e o passeio pela Porto Alegre literária encerram o 10º Festival de Inverno

Com música, cinema, dança e encontros, o Festival de Inverno de Porto Alegre chega à 10ª edição. Destacando a obra do escritor peruano e Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa, o evento reúne cinco dias de programação na capital gaúcha. Até o próximo domingo, o festival ocupa diversos espaços de Porto Alegre com atividades que podem até ser gratuitas.

A programação ainda inclui cursos que abrangem Nietzsche e o Niilismo na modernidade, além da discussão de temas como Maio de 68 e a literatura de Philip Rot.

Mesas especiais

O 10º Festival de Inverno reservou para este sábado, uma homenagem ao dramaturgo gaúcho Ivo Bender, recentemente falecido. Às 18h, na Sala Álvaro Moreyra, está programado um debate com Diones Camargo e Luis Francisco Wasiliewski. E às 19h acontece a leitura dramática da peça de Ivo Bender “Quem Roubou Meu Anabela?” A direção é de Luiz Paulo Vasconcellos e tem Sandra Dani no elenco. Ainda no sábado, estão agendadas duas mesas especiais: a primeira, às 10h30, reúne Luciano Alabarse, Pedro Gonzaga e Homero Araújo que debatem Philip Roth: uma revisão estética. Às 11h30, o tema de Ricardo Barberena será o Curso de Escrita Criativa da PUCRS – Um projeto Inovador. Ambas têm entrada gratuita e acontecem na Sala Álvaro Moreyra.

Musica

A programação musical do 10º Festival de Inverno de Porto Alegre vai acontecer na Sala Álvaro Moreyra e no Teatro Renascença, salas do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (av. Erico Verissimo, 307). A Música Latina na obra de Vargas Llosa abriu a programação na terça-feira, 24, no Teatro Renascença com a participação da Banda Municipal, Adriana Deffenti, Carlito Magallanes, Luiz Carlos Borges, Shana Müller e Vinicius Brum.

Neste sábado, 28, na Sala Álvaro Moreyra, às 16h, o destaque é o Rap Latino com O Sandro Miguel e Banda. O show é uma apresentação do trabalho autoral em uma reflexão sobre temas da realidade. O forte do espetáculo é fazer uma interação com o público. Participam do espetáculo Sandro Miguel (voz principal), Diego Trindade (voz/ guitarra base), Júnior Garcia (voz/ guitarra solo), Daniel Pedó (baixo), Nicole Munari (backing vocal) e Junior Büttenbender (baterista)

E às 20h, no Teatro Renascença, é a vez da apresentação do músico e cantautor Sérgio Rojas. A participação de Rojas no 10º Festival de Inverno contempla a latinidade do evento, expressada pela homenagem ao escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Rojas é natural de Uruguaiana, cidade do Rio Grande do Sul que faz fronteira com Brasil, Uruguai e Argentina. Na tríade de influências sonoras, o músico forjou sua concepção estética e em 2015 lançou o DVD Frontera, composto em espanhol. O trabalho será executado no palco do Renascença, contemplando ritmos como zamba, milonga, cúmbia e candombe.

Além do trabalho autoral, Rojas propõe para o show um apanhado de canções icônicas da América Latina que também influenciaram o escritor homenageado no evento. Rojas, na voz e violão, terá acompanhamento de Sandro Berneira no contrabaixo e Vaney Bertotto na bateria.

Cinema

No sábado, 28 e domingo, 29 a Cinemateca Capitólio Petrobras (rua Demétrio Ribeiro, 1085) recebe os filmes da programação do 10º Festival de Inverno de Porto Alegre. No sábado está em cartaz a adaptação de Tia Júlia e o Escrevinhador, de Mário Vargas Llosa. A obra é considerada pelo próprio Llosa como o seu romance de maior sucesso. O livro narra a história de Varguitas, redator de uma rádio popular de Lima. A chegada da tia, vinda da Bolívia, e a contratação de Pedro Camacho, um veterano escritor de radionovelas, acabam se entrelaçando em histórias melodramáticas, como as que Camacho escrevia e a que foi vivida pelo jovem redator e a tia recém chegada. Na adaptação cinematográfica, a história se passa em Nova Orleans, na década de 50, e tem no elenco nomes como Keanu Reeves, Barbara Hershey e Peter Falk, com direção de Jon Amiel. Os ingressos custam R$ 10, com meia entrada, e após a sessão das 16h haverá um debate com Ricardo Barberena.



Yellow Submarine

No domingo às 16h e às 19h, a Cinemateca Capitólio Petrobras apresenta o filme Yellow Submarine, que mostra os Beatles no auge de sua popularidade. O grupo britânico fez este desenho sobre uma terra dominada pelos malvados Blue Meanies. Eles são recrutados para devolver a alegria e a música para o mundo fantasioso, partindo em uma viagem incrível. Um filme de animação psicodélica que abusa das cores e de canções famosas da banda. Após a sessão das 16h, está programado um debate com Paulo Moreira e Zeca Azevedo. Os ingressos custam R$ 10, com meia entrada no valor de R$ 5.