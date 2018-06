A namorada discreta de Ciro Gomes

Em sua passagem por São Borja na quinta-feira passada, o pré-candidato à Presidência da República do PDT, Ciro Gomes, cumpriu o inevitável compromisso de campanha de depositar uma rosa no túmulo do fundador do partido, Leonel Brizola. A seu lado notava-se uma presença feminina pouco conhecida. Os mais atentos repararam que ela também estava com Ciro como espectadora na bancada do programa “Roda viva”, da TV Cultura, em maio — quando ganhou uma caricatura de si mesma feita por Paulo Caruso, a quem agradeceu com uma piscadela. Mais recentemente, ela acompanhou Ciro em um momento menos agradável, no evento em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que ele abandonou após se irritar com a falta de tempo para falar e com vaias de opositores.

Produtora de TV e teatro, cearense, extrovertida, Giselle Oliveira Bezerra, 39 anos, é a namorada de Ciro Gomes, de acordo com o jornal O Globo. Tem papel discreto em sua campanha até agora. Faz registros exaltando o pedetista em suas redes sociais, inclusive selfies apaixonadas nas viagens de avião. A recíproca também ocorre: no dia 14 de junho, Ciro postou uma foto ao lado de Giselle, em um evento com Miguelina Vecchio, vice-presidente nacional do PDT. Giselle faz postagens de um posicionamento político que coincide com o de Ciro: é adepta do “Fora, Temer”.

Na campanha presidencial de 2002, Ciro se desgastou por uma declaração machista. Quando questionado sobre o papel da atriz Patrícia Pillar, e sua então mulher, na campanha, disse: “A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo”. Constrangido, Ciro corrigiu: “Evidentemente eu estou brincando. Essa minha companheira tem uma longa tradição de manejar assuntos sociais, tem muita inteligência, muita sensibilidade”. Ciro considera o episódio “o maior erro de sua vida”.

Ciro tem feito gestos para evitar a imagem de machista e se aproximar do eleitorado feminino. Lançou-se pré-candidato ao Planalto no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Em discursos, já disse que, quando prefeito de Fortaleza, em 1989, teve a maior quantidade de secretárias da história da cidade. E afirma que, se eleito, dará metade dos ministérios às mulheres.

Giselle foi dançarina do grupo Manos e Minas, que se apresentava no programa “Planeta Xuxa”, da TV Globo, em 2001 e 2002. Chegou a interpretar uma fada no filme “Xuxa e os duendes”. Formada em Moda e em Rádio e TV, é sócia do ex-marido Rafael Greyck em uma produtora, a Act2up Produções Artística. A empresa foi o elo entre Giselle e Ciro. Em 2015, ela trabalhou como produtora junto com Adriana Gomes, mulher de Lúcio Gomes, irmão de Ciro, no musical “Clássicos populares: uma homenagem à canção”.

Ciro também foi casado com a ex-senadora Patricia Saboya, com quem tem três filhos, e com a designer Zara Castro, com quem tem um filho.

