A namorada do presidenciável Ciro Gomes já foi bailarina em um programa da Xuxa

As aparições começaram discretamente no ano passado. Mas desde que começou a corrida presidencial, o candidato do PDT, Ciro Gomes, 60 anos, tem a seu lado a presença constante da namorada Giselle Bezerra, 39 anos. E ela não é uma desconhecida, ao menos para muita gente.

Ela hoje trabalha como produtora, mas foi no palco do extinto programa “Planeta Xuxa”, na Rede Globo, que tomou gosto pelos bastidores da TV. Entre 2001 e 2002, foi uma das “Minas” da atração infantojuvenil, uma espécie de “Paquita” mais velha.

A morena foi escolhida, na época, por meio de um teste e continuou na produção mesmo quando o time de “Manos” e “Minas” acabou. Depois, trabalhou ou como produtora na Band e na própria Globo.

Nascida em Fortaleza, Giselle já foi casada com Rafaell Greyck, filho do cantor popular Marcio Greyck, do “segundo time” da Jovem Guarda e que fez sucesso com a música “Impossível Acreditar Que Perdi Você”. O enlace de Giselle com Rafaell aconteceu no Ceará em 2009 e união durou até 2015.

Além de acompanhar Ciro em sua jornada política, Giselle é dona de uma produtora artística no Nordeste. Em entrevista ao colunista Amaury Jr., ele foi perguntada sobre a hipótese de se tornar a primeira-dama do Brasil. A resposta: “Tomara!”.

Polêmica

Se no amor a situação parece tranquila, na política Ciro Gomes segue protagonizando afirmações polêmicas. Nessa sexta-feira, ele acusou o PT de “explorar a boa-vontade da população ao insistir no discurso de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será candidato ao Palácio do Planalto.

“A burocracia do PT tenta explorar a justa gratidão de muita gente com o Lula, inventando que ele é candidato só para explorar a boa vontade do povo, que terá amanhã uma grande decepção, porque todas as pedras no caminho sabem que não vão permitir que ele seja candidato”, criticou.

Em entrevista a uma rádio da Bahia, ele afirmou que talvez o nome que substituirá o petista “não seja a pessoa que tenha mais o treinamento necessário”, apesar de ser “boa gente”. Ele não citou nomes, mas o escolhido pelo partido é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

“Vão querer fazer uma indicação de uma pessoa na última hora que talvez não seja a pessoa que tenha mais o treinamento necessário, apesar de ser boa gente se forem verdadeiras as especulações”, afirmou.

No início da semana, Ciro disse que o PT é seu adversário e se posicionou contra a presença de Haddad no debate televisivo da noite dessa sexta-feira na RedeTV!, apesar de o petista ter cobrado publicamente o seu apoio. A participação do ex-governador paulistano no programa não ocorreu.

