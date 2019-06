Nasa permitirá turismo na Estação Espacial Internacional no ano que vem

A Nasa informou nesta sexta-feira (7) que permitirá a hospedagem de cidadãos na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) pelo período de um mês. O preço por noite ficaria por volta dos 35 mil dólares (o equivalente a 135,5 mil reais).

A mudança reverte uma proibição de longa data contra turistas e interesses privados no laboratório de pesquisa em órbita, e reflete um impulso mais amplo para expandir as atividades comerciais na ISS e no espaço em geral.

Ela abre caminho para que cidadãos viajem para a ISS a bordo dos sistemas de lançamento de foguetes e cápsulas que estão sendo desenvolvidos pela Boeing, que constrói a Starliner, e pela SpaceX, de Elon Musk, com a cápsula Crew Dragon.

As duas empresas estão preparadas para transportar os astronautas para a ISS a partir de solo norte-americano pela primeira vez em quase uma década. A Nasa permitirá até duas viagens particulares à estação por ano, cada uma com duração de até 30 dias. A primeira missão poderá ocorrer já em 2020.

O passeio não será barato

As empresas vão escolher os turistas e cobrar a viagem, que será a parte mais cara da aventura: cerca de US$ 58 milhões por pessoa, fora a hospedagem. Potencialmente, uma equipe com pelo menos 12 “astronautas privados” poderá visitar a estação a cada ano.

Funcionários da Nasa também disseram que abrir a porta para a iniciativa privada dá à agência mais espaço para se concentrar na meta do governo Trump de retornar à Lua até 2024, plano que poderia ser alimentado em parte pela receita gerada pelos novos serviços comerciais e pelos astronautas pagantes.

Os arranjos finais para a viagem estavam sendo deixados para a Boeing e a SpaceX, disse a Nasa.

Parceria com a Rússia

A Estação Espacial Internacional não é exclusiva da agência espacial americana. O projeto foi iniciado junto com a Rússia em 1998, e outros países participam e também enviam astronautas. Mas os Estados Unidos controlam a maioria dos módulos.

Estes futuros turistas espaciais não serão os primeiros a pisar na ISS. O empresário americano Dennis Tito esteve na estação em 2001, após pagar cerca de 20 milhões de dólares à Rússia.