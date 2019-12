Ciência A Nasa afirma que dois asteroides se aproximarão da Terra no Natal e no Ano-Novo

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Segundo a Nasa, esses asteroides estarão a cerca de 2 milhões de quilômetros da Terra – uma distância curta, se analisada astronomicamente Foto: Reprodução Dois asteroides, do tipo Aten, estarão próximos da Terra durante os feriados de fim de ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, CNEOS, da Nasa, dois asteroides se aproximarão do planeta Terra durante os feriados de Natal e Ano-Novo. Segundo a agência, os dois asteroides, nomeados de 310442 e 216258, estarão astronomicamente perto do planeta nessas datas.

O primeiro asteroide, que é o 310442, está estimado para se aproximar da Terra no dia 26 de dezembro, um dia após a comemoração do Natal, às 16h54min no horário de Brasília. Esse asteroide, segundo o CNEOS, possui um diâmetro de 600 metros e consegue viajar a uma velocidade de até 44.256 quilômetros por hora.

Já o segundo asteroide, chamado de 216258 ou 2006 WH1, está programado para se aproximar do planeta nos dias seguintes, antes do ano terminar e ainda sem horário definido. Paul Chodas, diretor do CNEOS, disse que o diâmetro das rochas faz com que sua aproximação seja perigosa, embora não haja algum risco de colisão até o momento: “Ao longo de muitos séculos e milênios [esses asteróides] podem evoluir para órbitas que atravessam a Terra. Portanto, é prudente continuar acompanhando-os nas próximas décadas e estudar como suas órbitas podem estar evoluindo”.

Segundo a Nasa, esses asteroides estarão a cerca de 2 milhões de quilômetros da Terra – uma distância curta, se analisada astronomicamente. Classificados como do tipo “Aten”, seus materiais rochosos permitem que viajem pelo espaço em alta velocidade e apresentam uma órbita maior do que a distância entre a Terra e o Sol.

Voltar Todas de Ciência

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário