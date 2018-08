A Nasa anunciou os astronautas que farão o primeiro voo privado à Estação Espacial internacional

SpaceX e Boeing disputam quem será a primeira empresa privada a transportar astronautas da Nasa para a Estação Espacial Internacional. A agência espacial americana anunciou na semana passada quem são os astronautas que vão participar dos testes tripulados e dos lançamentos oficiais das duas empresas.

Eric Boe, Nicole Aunapu Mann e Chris Ferguson farão parte do voo teste da Boeing. Funcionário da empresa, Ferguson será o primeiro astronauta americano sem vínculo direto com a Nasa. Após este lançamento, a Boeing fará uma missão oficial levando John Cassada e Suni Williams para a Estação Espacial Internacional a bordo da cápsula CST-100 Starliner, que vai para a órbita levada por um foguete Atlas V, feito pela United Launch Alliance. Tanto o teste como a missão oficial devem acontecer no primeiro semestre de 2019.

Já a SpaceX terá em sua tripulação, para o voo teste, Doug Hurley e Bob Behnken. No segundo voo, que será a missão oficial, a empresa contará em sua tripulação com Victor Glover e Mike Hopkins. Eles viajarão a bordo da cápsula Crew Dragon, uma versão atualizada da cápsula de carga Dragon, e que deve chegar ao espaço na ponta de um foguete Falcon 9. Esta também está prevista para 2019.

O programa da Nasa de exploração espacial comercial teve início em 2014. Boeing e SpaceX receberam US$ 6,8 bilhões em contratos com a agência. Desde 2011, com o fim do programa de ônibus espaciais, os astronautas da Nasa não são lançados a partir do solo norte-americano. A Rússia tem transportado os astronautas americanos até a Estação Espacial Internacional.

A dependência estadunidense da nave Soyuz para levar seus astronautas para o espaço era, além de um esforço diplomático considerável em relação à Rússia, caro e complicado. A parceria com as empresas privadas pode se tornar uma forma mais prática, barata e independente de enviar cientistas à Estação Espacial Internacional para a Nasa. Jim Bridenstine, administrador da agência, não poderia estar mais orgulhoso. “Pela primeira vez desde 2011, estamos à beira de lançar astronautas estadunidenses de foguetes estadunidenses em solo estadunidense”, disse ele em uma conferência de imprensa.

O grupo de nove astronautas anunciados como tripulantes das missões-teste é diverso e conta com ex-pilotos de ônibus espaciais e de testes militares, além de novatos, um astronauta aposentado e, de forma estratégica, quatro profissionais que já testam e fornecem feedbacks sobre as novas aeronaves há alguns anos.

Telescópio

O telescópio Kepler, responsável por descobrir cerca de 70% dos 3.800 exoplanetas conhecidos até hoje, acordou de uma hibernação de quatro semanas no último dia 2 de agosto. Assim que “voltou à vida”, ele já começou a transferir novos dados para a Terra.

O motivo da hibernação do telescópio foi uma tentativa de economizar combustível propulsor, que está baixo. Para isso, os membros da missão precisaram garantir que o Kepler conseguisse orientar a sua antena em direção à Terra para a transmissão de dados. As informações são enviadas para os controladores da missão através do sistema de rádio Rede de Espaço Profundo (Deep Space Network ou DSN).

