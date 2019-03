A Nasa cancelou a caminhada espacial 100% feminina por falta de trajes adequados

Anne e Christina foram parte da classe de 2013 da Nasa, que tinha 50% de mulheres. A Nasa disse que a decisão de mudar o plano foi tomada juntamente com Anne após uma caminhada espacial na semana passada.

“Anne treinou com M e G e achou que poderia usar um grande, mas depois da caminhada espacial de sexta-feira decidiu que um médio veste melhor”, escreveu a porta-voz Stephanie Schierholz no Twitter. “Neste caso, é mais fácil (e mais rápido!) mudar os caminhantes espaciais do que reconfigurar o traje espacial.”

Decepção

Quase 60 anos após o primeiro ser humano ir ao espaço, menos de 11% das mais de 500 pessoas que já fizeram viagens espaciais foram mulheres, e as equipes de caminhada espacial sempre foram ou masculinas ou mistas.