A Nasa está voltando à Lua, mas inicialmente com exploradores robóticos

Em dezembro do ano passado, o presidente Donald Trump assinou uma ordem para que a Nasa voltasse a explorar a Lua com uma missão tripulada, coisa que não acontece desde o fim das missões Apollo. Mas, agora, a agência espacial começou a preparar uma série de missões robóticas para 2019 com nosso satélite natural como destino, tudo isso antes de levar a humanidade mais uma vez para lá.

De acordo com a Nasa, tais missões entregarão instrumentos e novas tecnologias à superfície lunar, prevendo projetos científicos que serão conduzidos por lá nos próximos anos. “Essas ferramentas fornecerão dados científicos importantes sobre vários locais de pouso e ajudarão a Nasa a entender melhor o ambiente lunar”, explicou Dennis Andrucyk, vice-administrador associado do Diretório de Missões Científicas da Nasa.

Até então, os Estados Unidos são o único país a ter realizado, com sucesso, missões tripuladas à Lua, com a última acontecendo em dezembro de 1972 (a Apollo 17). Nos anos seguintes, a Nasa se concentrou em estudar o restante do Sistema Solar, enviando naves, satélites e sondas para nosso quintal espacial e fazendo descobertas históricas. Ainda, reuniu esforços para administrar a Estação Espacial Internacional, onde astronautas conduzem experimentos nas órbitas baixas da Terra.

E um retorno à Lua faz sentido nos dias atuais. Afinal, a tecnologia e a ciência evoluíram a passos largos desde as missões Apollo, e certamente novas missões com o satélite natural da Terra como destino proporcionarão ainda mais avanços em nosso entendimento sobre a Lua — e, consequentemente, sobre a Terra e o Sistema Solar.

Só que os EUA não são a única nação com isto em mente. A iniciativa privada também está de olho na exploração espacial, e uma empresa japonesa recentemente declarou que quer usar robôs para construir uma base fixa lunar, iniciando, por lá, uma colônia que, depois, pode receber moradores humanos.

Iniciativa japonesa

Uma empresa japonesa está planejando enviar robôs, e não humanos, para colonizar a Lua inicialmente. Os cientistas do Ispace querem que as suas máquinas construam um posto avançado de estudo no satélite natural, chamado de Vale da Lua.

A companhia desenvolveu um abrigo de ferramentas capazes de extrair recursos da superfície da Lua, usando tais recursos para construir a base lunar. Com ajuda da sua estrutura de fibra de carbono, quatro câmeras são acopladas para a captura de imagens em 360 graus, sendo possível identificar perigos e obstáculos que devem aparecer pelo caminho do robô.

O projeto, que hoje ainda não possui um nome oficial, mas que já chegou a ser conhecido como Sorato, teve início há três anos. O objetivo da companhia era enviar a ideia para o prêmio Lunar X, da Google, que ainda quer premiar a primeira empresa privada que chegar à Lua. A competição, criada em 2007, chegou a ser adiada algumas vezes porque, até então, nenhuma das empresas participantes conseguiram o objetivo.

O evento foi, então, reaberto em abril deste ano, mas, dessa vez, sem um prêmio em dinheiro estipulado, enquanto a Google ainda busca um patrocinador à altura. E a Ispace continua com seus planos de levar robôs à Lua, seja por meio do projeto da Google, ou por conta própria. Contudo, caso encabece a ideia de maneira solo, a empresa tem concorrentes fortes como a SpaceX, de Elon Musk, além da Agência Espacial Europeia e o Centro Espacial Internacional de Exploração do Pacífico.

