A Nasa lançou uma competição internacional em Brasília; veja como participar

Brasília vai sediar, pela primeira vez, em outubro, um evento da Nasa (Agência Espacial Americana). Para participar do Hackathon da Nasa, os participantes devem formar equipes e realizar inscrição no site da competição internacional. Segundo a organização, o prazo para esta etapa será divulgado nos próximos dias. Confira quais as categorias de participação.

Antes, disso, pesquisadores e apaixonados por tecnologia receberam a oportunidade de participar, nesta quarta-feira (29), do pré-lançamento do Nasa Space App Challenge. As inscrições gratuitas para as 200 vagas esgotaram na terça-feira, fazendo com que muitos ficassem na fila de espera, podendo ser acionados pelo e-mail para poder comparecer.

O evento nesta semana é uma prévia da competição internacional que vai acontecer, simultaneamente, em várias cidades do mundo, de 19 a 21 de outubro.

Nasa Space App Challenge

Em outubro, os grupos inscritos deverão criar, em até 48 horas, uma solução relacionada a um dos temas escolhidos.

O Hackathon “é uma verdadeira maratona de desenvolvimento tecnológico que atrai desenvolvedores, engenheiros, designers, cientistas e todas as pessoas que têm em comum o desejo de criar soluções de impacto mundial”, dizem os organizadores. O objetivo é desenvolver um software que atenda a um fim específico ou projetos livres que sejam inovadores e utilizáveis.

Ao todo, serão seis categorias em que os participantes vão participar de desafios reais, desenvolvidos pela Nasa. O prêmio para a equipe vencedora é uma visita ao Nasa Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos.

As categorias são: Free style; Better earth; Natural impact; Big rocks; The kryos; Space mindfulness.

App permite selfie espacial

Ser astronauta é o sonho distante de muita gente. E bota distante nisso, pois realizar o feito de ir ao espaço é para poucos — e mesmo quando as empresas privadas começarem a oferecer seus passeios turísticos espaciais, a aventura ainda assim será para poucos, já que essas viagens custarão “o olho da cara”. Mas a NASA não quer que seus sonhos sejam destruídos, ao menos virtualmente falando.

É que a agência espacial dos Estados Unidos lançou recentemente o app NASA Selfies que, como o nome já sugere, foi desenvolvido para que você tire selfies como se fosse um astronauta fazendo um spacewalk em cenários belíssimos do universo.

Basta apontar a câmera (tanto faz a frontal ou a traseira) para seu rosto, escolher o fundo desejado (que traz imagens reais de nebulosas, por exemplo) e tirar a foto. E, como os gatos dominam a internet, claro que o app já está sendo usado para transformar os pequenos felinos em exploradores espaciais.

Mas, além da diversão, o app, na verdade, foi criado para comemorar os 15 anos do lançamento do Spitzer Space Telescope. O telescópio espacial registra imagens com a detecção de radiação infravermelha ou de calor. Como a maioria das radiações infravermelhas é bloqueada pela atmosfera da Terra, não é possível fazer essas observações por meio de telescópios na superfície do planeta; logo, o envio do Spitzer surgiu para resolver essa questão.

Como a radiação infravermelha é capaz de passar por meio de nuvens de gás e poeira, que bloqueiam a luz visível, um telescópio como o Spitzer consegue observar o que há por trás dessas nuvens, registrando estrelas em formação, o centro de galáxias e até a formação de novos sistemas estelares. E as imagens escolhidas para servir de fundo das selfies do aplicativo foram justamente capturadas pelo Spitzer ao longo dos últimos quinze anos.

No app, não é possível acessar a galeria de fotos do smartphone e escolher qualquer uma de lá. Somente é possível tirar uma “NASA selfie” com fotos diretamente da câmera do aparelho, com a opção de compartilhá-las nas redes sociais com a hashtag #NASASelfie. Outro detalhe é que o app só funciona no modo paisagem e, portanto, é preciso dar aquela viradinha no aparelho na hora de fazer a selfie, que sairá na horizontal.

