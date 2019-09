Um satélite da Nasa registra pela primeira vez o momento em que uma estrela é “devorada” por um buraco negro

A Nasa (a agência espacial norte-americana) observou pela primeira vez o momento em que uma estrela é “engolida” por um buraco negro supermassivo. Em um estudo publicado nesta quinta-feira (26) pela revista “The Astrophysical Journal”, cientistas defendem que descoberta é um marco para entender mais sobre este fenômeno.

Segundo os astrônomos, o que o satélite capturou foi a destruição de uma estrela por meio de efeitos gravitacionais – as chamadas “perturbações de maré”, ou da sigla em inglês TDE. O fenômeno ocorre quando as forças do buraco negro supermassivo dominam a gravidade do corpo celeste e o despedaçam.

De acordo com a pesquisa, a interação que recebeu o nome de “ASASSN-19bt” emitiu uma luz que pôde ser identificada pelo telescópio espacial do satélite TESS, um “caçador de planetas” – lançado para identificar formações ainda desconhecidas.

Os cientistas explicam que, em uma destruição como esta, parte do material da estrela que é “engolido” pelo buraco negro emite um disco de gás quente e brilhante. Os especialistas estimam que este buraco negro tem a massa de mais de 6 milhões de sóis.

Fenômeno é paradigma

“Apenas alguns TDE foram descobertos antes de atingirem o pico de brilho, e ele foi encontrado apenas alguns dias depois que começou a clarear”, celebrou, em nota, o astrônomo Thomas Holoien, um dos autores do estudo.