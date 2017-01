A Nasa revela impactos de asteroide na Terra nas últimas três décadas

De 1988 a 2016, 17 asteroides atingiram a Terra com energia comparável a bomba atômica. Confira os impactos desses asteroides nas últimas três décadas, de acordo com a Nasa (agência espacial americana).

Saco de pancadas

Para quem se preocupa com a possibilidade de um asteroide se chocar com a Terra, um slide em particular da apresentação feita recentemente por Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da Nasa, chama a atenção. Ele indicava o número de asteroides detectados atravessando a atmosfera terrestre entre abril de 1988 e dezembro de 2016: 698.

Naipe bomba atômica

São pequenos, mas não tão pequenos. 17 deles explodiram no ar com energia comparável à liberada pela bomba atômica usada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945. E o mais perigoso chegou em 15 de fevereiro de 2013, sobre Chelyabinsk, na Rússia. O bólido celeste tinha uns 20 metros e explodiu com energia de 30 bombas de Hiroshima, ferindo mais de 1 mil pessoas.

Catástrofe natural

Não é questão de “se”, portanto. Asteroides batem com a Terra o tempo todo, e alguns podem de fato causar danos. Eles merecem nossa atenção e têm de figurar na lista de catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, furacões etc.

Mega-Sena do mal

Agora, disso não decorre que devemos considerar a destruição da civilização um evento iminente. Os dinossauros deixaram os asteroides com a má fama, mas eventos como a extinção do fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos, são extremamente raros.

Perigo mapeado

Bólidos capazes de extinguir a humanidade precisam ter 1 quilômetro ou mais. A população estimada desses objetos é de cerca de 1 mil, dos quais já descobrimos, até dezembro de 2016, 874. Entre os conhecidos, nenhum oferece ameaça de colisão nos próximos séculos. Ainda restam alguns a serem encontrados, mas tudo indica que nosso fim não está próximo.

A ameaça dos pequenos

Por outro lado, asteroides menores, mais numerosos, não vão nos extinguir, mas podem causar danos expressivos. É com eles em mente que as agências espaciais têm desenvolvido planos de deflexão e protocolos de mitigação. Com uma pancada do naipe de uma bomba atômica a cada dois anos, uma hora eles vão cair no lugar errado, se não fizermos algo para impedir. (Folhapress)

