A Nasa tem um plano audacioso para proteger a Terra contra asteroides

A Nasa acaba de revelar um plano audacioso para nos proteger contra a possibilidade da Terra ser atingida por asteroides. A agência espacial dos Estados Unidos quer prever as chances de um objeto espacial próximo do planeta nos atingir, delineando cinco metas, que incluem detecção aprimorada e modelagem computacional.

O medo de que um asteroide caia novamente na Terra, como o que dizimou os dinossauros, repetindo uma tragédia na na história do planeta é tão grande, que a ideia de asteroides ameaçando a humanidade é tema recorrente em produções de ficção científica. Só que a possibilidade não fica só no entretenimento, é considerada um perigo real que pode ter de ser enfrentado caso o planeta não esteja devidamente protegido contra objetos espaciais que porventura estejam em rota de colisão com a Terra.

Tal plano está descrito em um documento com 20 páginas, emitido pela Casa Branca. Ele detalha os passos que os EUA deverão seguir para se prepararem melhor para quando houver aproximações perigosas de cometas e asteroides, quando eles passarem a 30 milhões de quilômetros da Terra. “A implementação da Estratégia Nacional de Preparação de Objetos Próximos à Terra e do Plano de Ação aumentará enormemente a prontidão de nosso país e trabalhará com parceiros internacionais para responder efetivamente caso um novo potencial de impacto de asteroide seja detectado”, declarou Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da Nasa.

Com o plano, a Nasa também pretende desenvolver novas tecnologias para desviar asteroides, além de aumentar a cooperação internacional nesta missão e estabelecer novos procedimentos de emergência para potenciais impactos. Contudo, a agência fez questão de ressaltar que nenhum asteroide conhecido representa ameaças iminentes. “A Nasa e seus parceiros identificaram 95% dos objetos e nenhum deles representará uma ameaça neste século”, garantiu Aaron Miles, da Casa Branca.

Lindley Johnson revelou, também, que já existem mais de 18.300 objetos, incluindo asteroides, registrados pela Nasa, e pouco mais de 8 mil deles têm mais de 100 metros de diâmetro. De qualquer forma, a agência não quer estar despreparada caso descubra um asteroide em rota de colisão com a Terra, ainda que as chances de isso acontecer sejam realmente baixas.

Passou perto

O 2018 LA é um asteroide que passou despercebido pelos sistemas criados para detetar corpos celestes em rota de em colisão com a Terra. Os equipamentos e especialistas da NASA só o “viram” poucas horas antes do asteroide entrar na atmosfera terrestre a cerca de 16 quilômetros por segundo, explica o The Register. O reduzido tamanho e o baixo risco de danos terão ajudado a que passasse despercebido.

Os astrofísicos previram que a entrada na atmosfera se daria sobre o sul de África ou o oceano Índico. Uma câmara localizada no Botswana conseguiu captar algumas imagens do asteroide antes de este explodir a alguns quilômetros do solo.

Lindley Johnson, da Nasa, explica que se trata de “um objeto menor do que estamos habituados a detectar (…) no entanto, este acontecimento da vida real ajuda-nos a exercitar as nossas capacidades e dá-nos alguma confiança de que os nossos modelos de previsão de impacto estão adequados a responder ao potencial impacto de um objeto maior”.

Deixe seu comentário: