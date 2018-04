A Nasa testou um foguete com paraquedas para uma futura missão em Marte

A Nasa lançou neste sábado, na Ilha Wallops, no Estado da Virginia, nos Estados Unidos, um foguete contendo um paraquedas, que pode ter papel fundamental em uma futura missão em Marte.

A agência espacial norte-americana lançou o foguete às 12h20min (horário local, 13h20min em Brasília). Como estava previsto, dois minutos depois, o foguete alcançou uma altitude de 50 quilômetros e o paraquedas conseguiu se desdobrar com sucesso. “Tivemos um bom lançamento esta manhã. Houve um bom desdobramento”, informou o canal da Nasa.

A carga submergiu no Oceano Atlântico, a 65 quilômetros da ilha de Wallops. À tarde, cientistas e engenheiros iriam recuperar o conteúdo e analisar os detalhes do lançamento. A agência espacial norte-americana iniciou no ano de 2012 um programa que tem como objetivo lançar um veículo de exploração até Marte em 2020.

