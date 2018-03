A nebulosidade predomina no feriadão de Páscoa em Porto Alegre

O feriado de Páscoa terá sol alternando com períodos de maior nebulosidade. Na sexta-feira, o sol aparece, com períodos de maior nebulosidade e chuva principalmente no decorrer da tarde para a noite. O tempo segue instável no final de semana devido a um sistema de baixa pressão que causa chuva. No sábado, apesar da presença do sol em alguns momentos, há chance de chuva forte à tarde. No domingo de Páscoa, 1°, a expectativa é de sol em parte do dia. Há chance de chuva rápida, de forma irregular e mal distribuída, à tarde.

Março está chegando ao fim com períodos de chuva irregulares. Até essa quinta-feira, pela manhã, o acumulado registrado foi de 92,20 milímetros. A média histórica de precipitação pluviométrica do mês é de 104,4 milímetros. Segundo os meteorologistas do Ceic Metroclima, a tendência é de que em abril o volume de chuva fique abaixo da média. Um sistema de bloqueio deve impedir grandes precipitações e deixar a temperatura alta na primeira metade do mês.

No dia 4, o Sistema Ceic Metroclima emitiu alertas de chuva forte e temporal devido a atmosfera instável e forte calor. Além da chuva, alguns bairros de Porto Alegre, como Cidade Baixa e Floresta registraram queda de granizo. Na ocasião, as estações automáticas da Lomba do Pinheiro e Sarandi marcaram 22,2 milímetros e 14,2 milímetros. Outro episódio de chuva forte ocorreu dia 15 durante a madrugada e pela manhã. Entre 2h50 e 11h, as estações automáticas apontaram 46 milímetros na Tristeza e 39,4 milímetros no Centro. O Sistema Ceic Metroclima reforça a importância de acompanhar os alertas emitidos por meio das redes sociais do Ceic e da prefeitura. No Twitter do Ceic, é possível cadastrar-se para receber o alerta via SMS, através do link: www.twitter.com/ceic_poa/alerts.

