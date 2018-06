A Nigéria venceu a Islândia pelo Grupo D do Mundial e complicou ainda mais a situação da Argentina

Com uma vitória por 2 a 0 nesta sexta-feira (22) a Nigéria passou pela Islândia em partida pelo Grupo D do Mundial e complicou ainda mais a situação da Argentina, que está em último lugar no grupo devido ao saldo de gols e agora precisa vencer os nigerianos e ainda torcer contra a Islândia, que enfrentará a Croácia, já classificada em primeiro lugar.

O jogo

A Islândia estava dominando o jogo na primeira etapa e dava trabalho ao goleiro Uzoho. Aos dois minutos, Gylfi Sigurdsson cobrou falta perigosa, fazendo com que o goleiro espalmasse. Ambos protagonizaram nova tentativa pouco depois, após em chute da meia-lua. Nos minutos finais do primeiro tempo a bola passou muito perto da trave da Nigéria, que não conseguia criar nada.

Mas no segundo tempo a Nigéria fez mais que a Islândia, que arriscava bastante no primeiro tempo, de longe, abriu a segunda etapa com um chute à queima-roupa, aos três minutos. Moses puxou um contra-ataque pela direita e tocou para Ahmed Musa na grande área, que dominou e mandou uma bomba para as redes.

Foi aí que Nigéria passou a tomar conta do jogo, mesmo com a Islândia tentando aos 22 um chute de Gislason. Os africanos pressionavam, com direito a uma bola no travessão do camisa 7 Musa, autor do gol, aos 28. E um minuto depois ele mesmo ganhou de Árnason na velocidade, driblou o goleiro e fez o segundo.

Para piorar a situação da Islândia, aos 34 minutos, Finnbogason caiu na área depois de uma dividida com Ebuehi e o árbitro confirmou pênalti utilizando o VAR. Só que na cobrança, o camisa 10 Gylfi Sigurdsson isolou, mandando a bola por cima do gol.

O que vem por aí

A Nigéria agora enfrenta a Argentina em São Petersburgo enquanto Islândia e Croácia jogam na Arena Rostov. Ambas as partidas serão na terça-feira (26), às 15h.

A Croácia está classificada. A Nigéria: precisa de uma vitória simples contra a Argentina ou empatar e torcer para que a Islândia não vença a Croácia. A Islândia precisa vencer a Croácia e torcer para que a Nigéria perca da Argentina pelo menos pela mesma diferença de gols de sua vitória. A Argentina tem que vencer a Nigéria e torcer para que a Islândia não vença a Croácia. Caso a Islândia vença, precisa que fazer diferença de dois gols a mais contra os nigerianos.

Escalações

O técnico nigeriano Gernot Rohr colocou em campo Uzoho, Balogun, Troost-Ekong, Omeruo, Moses, Ndidi, Obi Mikel, Etebo (Iwobi), Idowu (Ebuehi), Musa e Iheanacho (Igalo).

Já o técnico da Islândia, Heimir Hallgrimsson, chamou Halldórsson, Saevarsson, Árnason, R. Sigurdsson (Ingason), Magnússon, Gunnarsson (Skuláson), G. Sigurdsson, Gislason, Bjarnason, Bödvarsson (Sigurdarson) e Finnbogason.

