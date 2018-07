A notícia sobre uma pesquisa que mostra o presidenciável Jair Bolsonaro líder de intenções de voto em todos os Estados é falsa

É falso um texto divulgado nas redes sociais afirmando que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) está à frente nos 26 Estados mesmo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.

Junto à mensagem está um link para um site, afirmando que o candidato venceria as eleições no primeiro turno, supostamente de acordo com um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com apuração realizada pelo jornal “Folha de S. Paulo”, a última pesquisa de intenções de voto realizada pelo instituto, divulgada na última segunda-feira, foi realizada apenas no Rio de Janeiro e mostra Bolsonaro com 26,6% de intenções de votos, enquanto Lula conta com 25,5%.

O texto compartilhado mostra que, no Estado do Rio, o candidato do PSL está com 64,72% e Lula atinge 32,61%.

Procurado pela reportagem, o Paraná Pesquisas disse que tal levantamento nunca foi feito. “A empresa se reserva ao direito de acionar na Justiça quem divulgar informação falsa usando o nome do instituto”, frisou o instituto por meio de um comunicado. “É fake news, um absurdo”, acrescentou o presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

No início do ano, um levantamento exclusivo feito e publicado pela revista “Veja” apontou Jair Bolsonaro como o maior beneficiado por fake news que o engrandecem – assim como o caso da pesquisa fictícia. Das 18 notícias falsas a respeito do presidenciável analisadas até janeiro, 67% tinham viés positivo, 22%, negativo e 11% eram neutras.

