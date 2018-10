A nova Área Azul de Porto Alegre entra em operação nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (31), entra em operação a nova Área Azul de Porto Alegre, na região do Centro 1. Conforme a prefeitura, o novo serviço trará mais facilidades aos usuários das vagas de estacionamento rotativo na Capital. Com a atualização do sistema, o pagamento poderá ser feito com cartão de crédito e débito, aplicativos e em pontos de venda.

Já foram concluídas as instalações dos 42 equipamentos e a sinalização das mais de 700 vagas. O comprovante, que no modelo antigo devia ser colocado no painel do veículo em local visível para os agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), agora não será mais necessário. Pelo novo sistema digital, a fiscalização será feita através da placa do carro. A novidade exigiu um preparo para adaptar os fiscais à nova ferramenta eletrônica.

Com isso, o inicio da operação, prevista inicialmente para o dia 24 deste mês, ficou para o dia 31. “A empresa responsável pelo sistema, Zona Azul Brasil, também reforçou a sinalização das travessias de pedestres nas 14 ruas que receberam o estacionamento rotativo, o que não estava previsto em contrato”, como destacou o diretor-presidente da EPTC, Marcelo Soletti.

Veja as funcionalidades do novo sistema:

1- Pagamento no equipamento por meio de cartões de crédito, débito, moedas e também por aproximação, conhecida pela sigla NFC (Near Field Communication), dependendo da plataforma bancária do usuário.

2- Pagamento por meio de aplicativo gratuito para smartphone com cartões de crédito, débito e boleto bancário. O aplicativo Digipare – Área Azul Digital – é simples e intuitivo. O usuário cadastra os dados pessoais e dos veículos; seleciona o período de estacionamento desejado de acordo com a sinalização local; consulta créditos e bônus que possui; pode utilizar um alarme no App para avisar quando o período comprado irá vencer e, se precisar estender o tempo e as regras da via permitirem, pode comprar novos créditos, sem a necessidade de voltar no veículo.

3- Haverá postos de venda credenciados que aceitarão dinheiro para a emissão do tíquete avulso do rotativo. Locais serão divulgados pela concessionária. Os valores adquiridos nos parquímetros ou pontos de vendas poderão ser ativados por SMS gratuito ou pelo telefone pela central de relacionamento. A fiscalização também se atualizou. Agora será realizada de forma eletrônica pela consulta das placas.

