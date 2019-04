A nova área do aeroporto Salgado Filho começa a funcionar nesta terça-feira

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e o governador gaúcho, Eduardo Leite, visitaram na manhã passada as obras de ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Na pauta, a apresentação da nova área de check-in, recebimento de bagagem e embarque/desembarque que entra em funcionamento nesta terça-feira no segundo piso do Terminal 1 (em frente ao novo edifício-garagem).

Eles estavam acompanhados da executiva Andreea Pal, da empresa Fraport Brasil, braço nacional da companhia alemã que administra o aeroporto da capital gaúcha. Ao apresentar as instalações para a comitiva, ela ressaltou o andamento das obras: “Até outubro, vamos entregar o novo terminal e temos até 2021 para concluir a ampliação da pista”.

O novo espaço contemplará voos domésticos e internacionais até a conclusão da parte antiga do terminal (que atenderá linhas internacionais). E acarretará uma mudança no sistema de embarque: depois de fazer o check-in no segundo andar, os passageiros terão que subir até o terceiro, onde estão os equipamentos de segurança, voltando em seguida para o segundo piso, onde está a sala de embarque – a ideia é estimular a circulação de pessoas pelos estabelecimentos comerciais, que poderão chegar a 130.

Manifestações

Eduardo Leite destacou que o novo espaço possibilitará a ampliação dos voos para exportação de cargas, por exemplo, reduzindo em cerca de 10% os custos dos produtores gaúchos, além de atrair mais investidores: “Além de todos os benefícios já sabidos, a qualificação dessa experiência para quem vem ao Estado pelo aeroporto impacta da decisão de voltar e investir aqui. Já há tratativas para aumentar o número de voos de Porto Alegre para outras cidades gaúchas”.

Nelson Marchezan Júnior, por sua vez, garantiu que a administração municipal está cumprindo com todos os prazos do acordo de cooperação técnica com a Fraport. A empresa fez o cadastramento das cerca de 1,3 mil famílias que vivem na Vila Nazaré, nas imediações do aeroporto, na Zona Norte de Porto Alegre.

Conforme a prefeitura, estão em fase de conclusão duas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio da Caixa Econômica Federal. Parte das famílias será remanejada para os empreendimentos Senhor do Bom Fim e Irmãos Maristas, respectivamente nos bairros Sarandi e Rubem Berta. O prazo de entrega é em maio para o primeiro grupo e de julho para o segundo.

“Estas famílias serão todas alocadas em uma situação de habitação, de qualidade de vida e acesso aos serviços públicos muito melhor do que atualmente”, afirmou Marchezan. “Teremos mais geração de empregos, não só na obra, mas no entorno de negócios que a ampliação vai possibilitar, além de trazer tecnologia, investimentos e disseminar conhecimento e cultura”.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: