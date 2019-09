A nova geração do Chevrolet Onix recebe cinco estrelas em teste de colisão

A nova geração do Chevrolet Onix recebeu 5 estrelas em avaliação de colisão divulgado pelo Latin NCap nesta quinta-feira (12). O teste de segurança foi divulgado pouco antes da apresentação oficial do modelo. As informações são do portal de notícias G1.

O carro ficou com nota máxima em proteção para ocupantes adultos e infantis. Na colisão, a entidade utilizou a versão sedã, chamada Onix Plus, que será a substituta do Prisma.

A antiga geração do Onix havia recebido críticas sobre a segurança do veículo. Em teste realizado pelo Latin NCap em 2017, o modelo levou zero estrela em proteção para adultos por causa do mau desempenho na colisão lateral.

Um novo teste foi realizado no início de 2018, após Onix e Prisma receberem mudanças estruturais, o que fez sua nota passar para 3 estrelas.

A configuração sedã será a primeira a chegar às lojas, ainda em setembro, seguida do hatch, que deve começar a ser vendido até dezembro.

As gerações anteriores do hatch e do sedã seguirão à venda, com o sobrenome Joy e, por isso, a Chevrolet já promoveu mudanças no Onix Joy, que ganhou visual atualizado e perdeu o nome “Onix” estampado na traseira.

Novidades no design

Cheio de novidades no design, em segurança e em tecnologia, o Novo Onix 2020 foi apresentado nesta quinta-feira para todo o Brasil com o conceito de carro inteligente.

As novidades começam pelo visual. O carro vem com um design esportivo e ao mesmo tempo dinâmico graças às proporções marcantes e às linhas atléticas. O Onix está maior em largura, distância entre-eixos e comprimento, em suas duas versões. No caso do Onix Plus, o comprimento é de 4.476 mm e a largura 1.746 mm.

Forma e função acompanharam toda a execução do projeto de design. Um exemplo é a grade, dividida em duas partes. Mais estreita, a parte superior cria um conjunto harmônico com os faróis. Já a porção inferior é propositalmente maior para otimizar a refrigeração do motor, além de agregar uma percepção de performance. Os para-choques trazem elementos esculpidos em sua própria estrutura. Já o capô é marcado por vincos que conferem fluidez aerodinâmica ao veículo.

Um dos elementos mais marcantes é a assinatura luminosa, que expressa uma atitude provocativa e permite identificar o novo veículo à distância, mesmo à noite. Os faróis do tipo “projetor”, com elementos cromados, garantem melhor luminosidade e trazem uma proporção mais moderna ao veículo.

