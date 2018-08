A nova lei brasileira de proteção aos dados pessoais deve afetar as contratações no País

A nova lei geral de proteção de dados pessoais deverá levar a mudanças nos processos seletivos, de acordo com advogados que atendem essas contratantes. O projeto, que ainda aguarda a sanção presidencial, torna as companhias responsáveis pelas informações cedidas a elas. Em geral, só poderão utilizá-las se for estritamente necessário ou se houver consentimento por parte do cidadão.

Para reduzir riscos, as contratantes deverão pedir menos características dos candidatos, diz Daniel Dias, do escritório Machado Meyer. “Se o endereço é solicitado, por exemplo, isso terá de ser justificado. Já vemos isso no exterior, com aplicações a vagas cada vez mais enxutas”, menciona.

Práticas como manter um banco de currículos também poderão ser menos comuns, salvo nos casos em que as empresas deixarem claro que guardarão aqueles documentos, explica o advogado.

Revisão de procedimentos

De acordo com Larissa Galimberti, do escritório Pinheiro Neto, é fundamental rever políticas, contratos e documentos já assinados por empregados: “Será preciso checar quem, dentro da empresa, tem acesso aos dados dos funcionários”.

Em muitos casos, a companhia precisará escolher se está mais disposta a correr algum risco ligado ao tratamento de dados ou a relações trabalhistas, diz Gabriela Paiva, do Trench Rossi Watanabe.

“Há uma tradição forte no Brasil de organizações minimizarem riscos ao contratar um prestador. Por exemplo, exigem documentos para comprovar que as relações trabalhistas estão em dia”, ressalta. “Todos eles contêm informações pessoais. Uma vez em vigor a lei, o tomador do serviço terá de pensar o que vai gerar mais exposição.”

Principais pontos

O dia 14 de agosto é a data-limite para que o presidente Michel Temer sancione o texto, que abrange dados coletados em qualquer plataforma, tanto online quanto em papel ou áudio.

– Todas as empresas que lidam em alguma medida com dados devem seguir a lei, não apenas aquelas de tecnologia ou do setor financeiro;

– Dados poderão ser armazenados e tratados quando forem necessários para determinado serviço ou quando houver consentimento de quem cede as informações;

– Quem fornece os dados pode acessar as informações armazenadas por uma empresa e pedir correções ou a exclusão;

– Empresas que desrespeitarem a lei poderão receber desde advertência a multas de até 2% de seu faturamento, com teto de R$ 50 milhões.

