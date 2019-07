A nova Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves deve ser inaugurada até o fim do mês

Nessa sexta-feira, o governador Eduardo Leite conheceu a nova Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A unidade foi construída em uma área permutada de 5,6 mil metros quadrados no bairro Barracão e tem 420 vagas para detentos que cumprem sentença em regime fechado.

“A nossa expectativa é de inaugurarmos o presídio e iniciarmos a ocupação até o fim deste mês”, anunciou Leite, acompanhado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de secretário da Segurança Pública.

Com um investimento de R$ 30,9 milhões pagos via permuta do prédio da Superintendência local do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), a obra integra a força-tarefa do governo do Estado para melhorar o sistema prisional.

Com o sistema de abertura e fechamento automático das portas, a nova estrutura permitirá que os agentes penitenciários possam monitorar a rotina das galerias através de uma plataforma que percorre o corredor das celas, evitando o contato direto com os apenados.

O complexo também conta com ambulatório, cozinha, área de isolamento, módulo para revista, refeitório, casa de bombas, oficina de trabalho, sala psicossocial, lavanderia e área administrativa.

A estrutura foi erguida com o uso de monoblocos de concreto reforçado de alto desempenho, adota a mesma técnica utilizada na construção do Complexo Prisional de Canoas e da Penitenciária Estadual de Porto Alegre. Com isso, a nova unidade garantirá segurança aos servidores que desenvolvem suas funções diárias e oportunizará aos apenados a busca da qualificação profissional para sair do sistema prisional.

Entregas

Ainda durante a visita, o governador entregou oficialmente à Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) dois fuzis doados pela empresa Tauruse uma viatura – uma camionete Chevrolet Spin adquirido com recursos do Funpen (Fundo Penitenciário). Os itens terão como destino a nova penitenciária.

(Marcello Campos)

