Obesidade e álcool levam o crescimento dos “seios” em homens. Saiba como tratar

Caracterizada pelo aumento anormal de volume da mama masculina, a ginecomastia costuma afetar não somente o físico dos homens que sofrem com problema, como também o lado emocional. A condição faz muitos homens e meninos se sentirem envergonhados quando estão sem camiseta ou até mesmo de roupa, prejudicando o convívio social e até a manutenção da postura ereta.

Esse aumento da glândula mamária é benigno, não necessariamente envolve o mamilo, e pode ocorrer em qualquer fase da vida por fatores fisiológicos, sendo que as causas mudam com a idade, conforme explicou Antônio Luiz Frasson, presidente da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia), cirurgião de mama e mastologista.

No bebê está relacionado ao estímulo do estrogênio (hormônio feminino) da mãe ainda durante a gestação. A condição é transitória, regride usualmente em duas ou três semanas. Na puberdade, até 60% dos meninos com idade entre 10 a 14 anos apresentam o desenvolvimento anormal das mamas, segundo a SBM. Isso acontece devido à grande produção hormonal da fase. O corpo tende a voltar ao “normal” espontaneamente por volta dos 16 anos.

Em adultos ocorre principalmente em obesos – pois o excesso de tecido adiposo (gordura) aumenta a produção de estrogênio 0 e em homens com mais de 50 anos, quando naturalmente há alterações hormonais relacionadas à velhice e andropausa.

Em todas as fases da vida, a ginecomastia pode ser unilateral ou bilateral e, mesmo quando ocorre nas duas mamas, o crescimento tende a ser desigual. Se não tratada, a ginecomastia pode desencadear não só a aparência feminina das mamas, como também dores, sensibilidade, coceira e até saída de leite pelos mamilos.

Outros problemas

Além dos fatores fisiológicos, o aumento do tecido glandular da mama pode ser provocado pelo uso de anabolizantes, maconha e bebidas alcoólicas, pois em excesso essas substâncias provocam alterações hormonais no organismo.

Alguns medicamentos, como anti-hipertensivos e antidepressivos também são responsáveis pelo crescimento de mamas em homens. “A ginecomastia está relacionada ainda a algumas patologias, como hipertireoidismo, obesidade, doenças hepáticas e câncer”, acrescentou Frasson.

Tratamento

De acordo com o mastologista Rogério Fenile, o paciente adulto com suspeita de ginecomastia deve procurar um especialista quando observar sintomas como dor, saída de secreção pelo mamilo e aumento persistente da mama. “Nesses casos, o acompanhamento médico é fundamental para excluir causas mais graves, como tumores, e iniciar o tratamento.”

No estágio inicial, medicamentos ajudam a minimizar o aumento das mamas, dores, secreções e até alterações psicológicas. “Já a ginecomastia com mais de doze meses dificilmente responde a esse tipo de tratamento, tornando, em muitos casos, necessária uma cirurgia”, disse Luiz Eduardo Mendonça, cirurgião plástico e médico.

A intervenção cirúrgica consiste na remoção de parte dos tecidos glandular e gorduroso ao redor do mamilo por lipoaspiração, lipoaspiração ultrassônica e mamoplastia redutora. Os procedimentos, que nesses casos são considerados corretivos e não estéticos, podem ser utilizados separadamente ou em combinação.

Existe risco de câncer de mama?

É importante esclarecer que o câncer de mama masculino não parece ter relação com a ginecomastia. No entanto, as duas doenças possuem fatores de risco em comum, como obesidade, sedentarismo, idade avançada, alcoolismo, problemas hepáticos, exposição da região torácica à radiação e tratamento com estrogênio.

