A obesidade infantil é um dos maiores problemas de saúde pública do século 21, diz a Organização Mundial da Saúde

Apesar de não expressar nenhum problema ou preocupação para os pais, as crianças gordinhas podem ocultar um problema que pode afetar a vida adulta: a obesidade. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a obesidade infantil apresentou aumentos significativas nas últimas décadas e já é apontada como um dos maiores problemas de saúde pública do século 21. As informações são da Tribuna Band News.

A nutricionista Yohane Almeida, especialista em tratamento de crianças com obesidade, explica que há vários fatores que influenciam para o surgimento da doença ainda na infância. Segundo ela, pode estar relacionada a falta de atividade física, aspectos genéticos entre outras variáveis.

“Então, a obesidade não é uma doença tão simplificada. No geral, para classificar uma criança como obesa, utiliza-se alguns parâmetros o peso com a idade e o peso com a estatura”, explica.

Como forma de prevenção, a especialista ressalta a importância de brincadeiras que possibilitem a realização de exercícios junto com uma alimentação saudável. “Resgatar aquela infância de antigamente que mantém as crianças com alimentação mais saudável e uma prática de educação física cotidiana é um dos fatores protetores contra essa doença”, aponta. Yohane acrescenta também que os pais devem procurar especialistas para auxiliar eventuais problemas na saúde durante a infância.

A culpa não é só dos ultraprocessados

Quando se trata de obesidade infantil, a médica endocrinologista Rosângela Réa, do hospital Pequeno Príncipe, não esconde a multiplicidade dos “culpados”. Pais longe de casa e das cozinhas são um deles, pois fazem com que as crianças não consigam imitar os hábitos de uma alimentação saudável.

“Ninguém controla a criança em casa para o que ela come, hoje. Se ela está sozinha, ela escolhe o que quer comer. E mesmo quando os pais estão junto, ela continua escolhendo. Trocaram a merenda no colégio por frutas e legumes que a criança não tem o hábito de comer em casa. Logo, ela não vai se alimentar daquilo. Ela imita os pais e se eles não dão o exemplo, não tem como cobrar“, explica a médica, que também faz parte do serviço de endocrinologista do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Paraná.

“É um problema que afeta todos os níveis. Não tem um que não mostre esse aumento na obesidade entre as crianças. É um alerta para que os pais prestem mais atenção, acompanhem as crianças e dar o exemplo”, reforça a especialista.

Meu filho é só gordinho

Existem crianças com sobrepeso e com exames médicos bons? Sim, segundo a médica endocrinologista Rosângela Réa. Isso não significa, porém, que o excesso de peso não possa estar causando, de forma silenciosa, um dano maior ao organismo.

“Para as crianças com fatores de risco para obesidade, doenças do coração, diabetes, é importante tentar diminuir esses riscos. Tratando cedo, você diminui o risco de ela vir a apresentar uma doença grave no futuro. Não vemos, mas provavelmente o excesso de peso está causando pequenas alterações difíceis de captar no momento”, explica Réa.

