A Olimpíada de Temer

No retorno da China, terça-feira, o presidente Michel Temer enfrentará várias provas, começando pela corrida de obstáculos. No campo econômico, as contas públicas no vermelho, o limite de gastos, a queda do Produto Interno Bruto e a alta taxa de desemprego. Na área política, o conflito do PMDB, evidenciado com os votos favoráveis à manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff e os efeitos negativos junto ao PSDB e ao DEM. Se saltar pelas duas barreiras, terá pela frente o desafio da polarização, tanto no Congresso como nas ruas.

Superar esse conjunto desafiador exigirá fôlego olímpico e tempo recorde.

QUEDA

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem ressaltado que a crise econômica atual é a maior da série histórica brasileira, desde o início do século XX, incluída a de 1929, que gerou a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Naquela ocasião, houve queda do Produto Interno Bruto brasileiro de 5,3 por cento. De 2015 a 2016, a queda chegou a 7 por cento.

VER E CRER

Da série Coisas Nossas, Muito Nossas: até a ex-presidente Dilma achou “estranhíssima” a dupla votação no julgamento do Senado que aprovou seu afastamento do comando do Palácio do Planalto, mas manteve sua elegibilidade. Os parlamentares bajuladores, que esperavam um agradecimento, decepcionaram-se.

JEITINHO

O deputado Eduardo Cunha deverá ser cassado mas sem perder os direitos políticos, aproveitando-se do precedente aberto esta semana. Com isso, concorrerá em 2018, voltando à Câmara. Depois, inscrever seu nome no livro Acredite Seu Puder.

PARA CONFERIR

A deputada Manuela d’Ávila será a relatora, na Comissão de Constituição e Justiça, da Proposta de Emenda Constitucional que obriga o Tribunal de Contas do Estado a apresentar, anualmente, sua execução orçamentária e patrimonial à Assembleia Legislativa. Incluirá o demonstrativo pormenorizado da folha de pessoal. O autor é o deputado Pedro Pereira que recebeu apoio de 33 colegas.

MOTIVO

Durante encontro de jornalistas, ontem, em um café do Centro de Porto Alegre, surgiu a indagação sobre a presença do presidente do Senado na comitiva que foi ao exterior com Temer. A melhor explicação: “Negócios da China o Renan já fez vários. É um especialista no assunto”.

PREVISÃO

A 4 de setembro do ano passado, o governo e setores do PMDB reprovaram o tom usado pelo vice-presidente Michel Temer ao declarar a empresários que, “se a baixa popularidade da atual gestão se mantiver, será difícil para Dilma chegar ao fim do mandato”.

RÁPIDAS

* Começa a corrida pela vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que tem aposentadoria prevista para o final de outubro.

* Na maioria dos condomínios, a segurança ultrapassa 50 por cento do custo do mês. Está mais para fortificação.

* Deu no site: “Ministro da Secretaria de Governo diz que reforma da Previdência vai doer como injeção”. Esse, pelo menos, é sincero.

* GISBC passa a ser a sigla de Governos Insaciáveis em Sugar o Bolso dos Contribuintes.

