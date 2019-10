A Operação Lava-Jato varreu com quase todos os líderes políticos do Rio de Janeiro

O decantado vazio de lideranças políticas no Rio de Janeiro, quase todas varridas pela Operação Lava-Jato, levou à ascensão um articulador antigo nos bastidores do poder. Nos primeiros meses de governo Wilson Witzel (PSC), o pastor Everaldo Dias, que teve apenas 0,75% dos votos nas eleições presidenciais de 2014, tem dado as suas cartas. Com espaço amplo na gestão, o presidente do PSC tem parte da Cedae, o Detran e emplacou o filho, Filipe Pereira, como assessor especial do governador. As informações são do jornal O Globo.

O homem que teve bom trânsito com os principais líderes políticos brasileiros nos últimos anos, muito por sua influência como líder evangélico, surfou na onda da nova política, adotou a candidatura do ex-juiz Witzel quando ele aparecia com apenas 1% das intenções de voto, e hoje se tornou um articulador da relação com o Legislativo do Rio — o velho modo de composição entre poderes. Nas mãos, dois mapas eleitorais: o do Rio e o nacional. A efervescência do ano eleitoral fez com que Everaldo, que não tem cargo oficial no Palácio Guanabara, criasse um cronograma militar de dez minutos de espera para cada parlamentar em busca de recursos ou cargos para suas bases.

O número de pedidos aumentou depois do fracassado ultimato do senador Flávio Bolsonaro, presidente do PSL no Rio, para que parlamentares do partido deixassem a base do governo e secretários, seus cargos. Não surtiu efeito.

Apesar da boa relação com o PSC, a crise recente do presidente Jair Bolsonaro com o PSL, que pode culminar com sua saída do partido, pode levar o governador para outro caminho. A ala do partido ligada ao deputado Luciano Bivar (PSL-PE) sonha com o nome de Witzel para o Planalto.

Enquanto nutre ambição de ampliar o número de prefeitos pelo país (hoje são 29) e organiza campanhas de filiação ao PSC, Everaldo vive uma celeuma em seu partido. A Polícia Federal (PF) investiga se o pastor usou a influência na sigla para promover a prática da “rachadinha”, na qual funcionários são obrigados a devolver parte de seus salários. A acusação foi feita em abril deste ano à PF pelo ex-presidente nacional do PSC Victor Jorge Abdala Nósseis. Ele, no entanto, não apresentou provas. Nósseis sustenta ainda que Everaldo teria recebido dinheiro público de políticos e empresas condenadas na Lava-Jato, em acusações formalizadas ao então juiz Sergio Moro e ao Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba.

PSC nega

Em nota, o diretório nacional do PSC afirmou que “reitera que o presidente do partido, Pastor Everaldo Dias Pereira, não é alvo de nenhuma investigação da Polícia Federal”. Diz ainda que Nósseis foi afastado por ordem judicial e é alvo de inquéritos em andamento no Ministério Público (MP) de Minas Gerais. Procurado, Everaldo não quis dar entrevista.

Experiência no Executivo, ele só teve uma: foi subsecretário de Gabinete Civil de Garotinho. Começou a vida como vendedor de vasos de planta em uma feira em Acari, na Zona Norte do Rio. Já vendeu bananas, foi servente de pedreiro e office boy. Entrou, no fim da década de 1970, para o ramo de seguros. Desde 30 de abril de 1992 é proprietário da Edp de Seguros, com capital social de R$ 52 mil, que atua na área de corretagem, agenciamento e plano de previdência complementar. A empresa é familiar: seus sócios são Filipe de Almeida, seu filho, e Laércio de Almeida Pereira, seu irmão. Laércio foi candidato a suplente de Everaldo, que, em 2018, teve 2,58% dos votos na eleição para o Senado. Em 2018, Everaldo declarou ter R$ 268.272 reais; em 2014, R$ 121.391.

A Lava-Jato chegou a chamuscar Everaldo: em delação, o ex-diretor da Odebrecht Ambiental Fernando Reis afirmou que a empreiteira repassou em 2014, via caixa dois, R$ 6 milhões ao pastor, então candidato à Presidência. Em troca, teria sido orientado a fazer perguntas “simples e inócuas” a Aécio Neves, que concorria ao cargo pelo PSDB. O delator fora apresentado a Everaldo por Eduardo Cunha. Ele nega as acusações. Everaldo e Cunha, preso desde 2016, se aproximaram nos anos 2000, na gestão Garotinho, quando atuaram na Cedae.

Foi Everaldo que apresentou André Moura, ex-líder do governo Temer, a Witzel. Réu em três ações penais por formação de quadrilha e desvio de recursos, Moura foi nomeado Secretário da Casa Civil e Governança de Witzel, no último dia 27. O pastor frequenta as já famosas sessões de vinhos e charutos no Guanabara. Articula tanto as conversas com os parlamentares quanto a interlocução de Witzel com outros governadores.