A Operação Viagem Segura de Independência começa nesta quarta-feira nas estradas gaúchas

Polícia Rodoviária Federal, Detran-RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM iniciam à 0h desta quarta-feira (06) a 77ª edição da Operação Viagem Segura nas rodovias do Rio Grande do Sul. O objetivo é reduzir o número de acidentes no trânsito gaúcho durante o feriadão de 7 de setembro.

Nos últimos dez anos, a média de mortes nas estradas nos feriados de Independência foi de 6,6 por dia, menor que a média geral dos finais de semana, que é de 7,2 mortes por dia. Em 2016, houve a menor média de mortes por dia da série histórica, devido ao feriado ter caído no meio da semana, diminuindo a possibilidade de viagens de longos percursos.

No ano passado, como o feriado caiu em uma quarta-feira, a operação durou apenas um dia, quando três pessoas perderam a vida. Já em 2015, a operação se estendeu por quatro dias, que resultaram em 29 mortos em decorrência de acidentes de trânsito.

As 76 edições da Operação Viagem Segura transcorridas até agora contabilizam mais de 4,9 milhões de veículos fiscalizados e 168,5 mil testes de etilômetro aplicados. Foram registradas mais de 832 mil infrações, das quais 16,4 mil autuações por embriaguez, incluindo as recusas ao teste do bafômetro. A fiscalização também recolheu 80,6 mil veículos e 21,6 mil carteiras de habilitação.

