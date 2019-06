Animais de estimação e seus donos participam, neste sábado, da primeira “Cãominhada da Diversidade” em Porto Alegre

Dentre os vários eventos programados para este fim-de-semana durante a 19ª Parada de Luta LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, trans e interse) em Porto Alegre, o segmento pet não ficou de fora: a partir das 15h deste sábado, a orla do Guaíba recebe a primeira edição da “Cãominhada da Diversidade”.

“Todos os amigos da diversidade estão convidados a levar seus animais de estimação para uma caminhada no novo ponto de encontro da cidade”, ressalta a prefeitura da Capital. Os participantes podem levar seus bichos com roupas, lenços e acessórios lembrando a bandeira com as cores do arco-íris, que representa o movimento LGBTI.

O projeto Cantinho dos Anjos estará expondo o Brechó da Solidariedade, cuja renda é revertida para custear tratamentos e castrações de animais de rua. Também serão aceitas doações de ração e remédios veterinários (desde que com data de validade ainda em dia), além de artigos que possam ser vendidos nos próximos brechós.

Outro destaque é a “Feira de Adoção de Pets” e diversos shows de dança, apresentação de artistas locais, incluindo bandas e “drag-queens”. A “Cãominhada da Diversidade” é uma iniciativa dos organizadores da Parada de Luta LGBTl e do Grupo Conexão Diversidade, em parceria com a administração municipal, por meio da Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero.

Inverno

A chegada do inverno, com tempo mais úmido e frio, exige dos tutores de animais domésticos mais atenção a aspectos como alimentação, saúde, higiene e uso de roupas especiais. Cães e gatos, mesmo aqueles habituados ao uso de vestimentas de algodão, podem ser alérgicos a lã ou tecidos sintéticos, por exemplo. Também na hora de escolher roupas quentes é preciso evitar a formação de nós em animais de pelagem longa.

Já no que se refere à vacinação, a Diretoria-Geral de Direitos Animais alerta que, mesmo nas estações mais frias, não se de deve descuidar no controle de ectoparasitas como pulgas, carrapatos e mosquitos, além de alergias. O recomendável é manter o uso de coleiras com inseticidas e produtos tópicos.

Os animais também podem enfrentar problemas de gripe. Em caso de temperatura corpórea mais elevada no cão ou gato, a medição deve ser feita com termômetros em pontos adequados, e não pelo nariz (como muitos tentam). O animal com febre fica abatido, diminui a alimentação e deve ser encaminhado para consulta.

Outro erro comum é o uso de substâncias anti-inflamatórias que podem provocar o óbito da mascote, por perfuração gástrica. Os felinos, por exemplo, são intolerantes a medicações como o paracetamol. A quantidade e o tipo de ração oferecida aos animais deve ser a mesma nas quatro estações do ano e os passeios diários, preferencialmente, devem acontecer em horários de sol.

Não menos importante é o banho. Se os dias são mais úmidos, secar bem o animal, após uma ducha com água morna, afasta a possibilidade de fungos na pele e doenças como otite. E na hora da lavagem, o mais indicado é a utilização de produtos leves como o sabão de coco ou glicerina.

(Marcello Campos)

