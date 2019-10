A Orquestra da Ulbra apresenta neste sábado, em Porto Alegre, um tributo inédito ao cantor britânico Elton John

Uma das apresentações mais aguardadas do mês em Porto Alegre, “Elton John – O Grande Espetáculo” será apresentado neste sábado pela Orquestra da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), às 21h. A instituição fica em Canoas mas o local escolhido para o concerto é o Salão de Atos da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), na avenida Paulo Gama nº 110 (Campus Central, próximo ao Parque da Redenção).

A proposta é ambiciosa: realizar o maior tributo ao artista britânico que a capital gaúcha já viu e ouviu. Para isso, o maestro Tiago Flores – idealizador do projeto – convocou um time de músicos para se juntar à orquestra, que estará em formação sinfônica, com naipes completos de instrumentos de sopro, cordas, bateria, piano e guitarra. Completam o espetáculo o Vocal Takt, composto por 12 vozes, além dos cantores Andressa Behenck, Panta, Simone Rasslan (“Rádio Esmeralda”) e Juliano Barreto (“Lupi – O Musical”).

O repertório é todo inédito para a Orquestra, com arranjos desenvolvidos especialmente para este espetáculo, assinados por Alexandre Ostrovski, Arthur Barbosa, Daniel Sá, Daniel Wolff, Iuri Correa, Pedro Figueiredo e Rodrigo Bustamante. No repertório estarão alguns dos maiores sucessos do artista, como “Rocket Man”, “Your Song” “Goodbye Yellow Brick Road”, “Skyline Pigeon”, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word” e “Are You Ready For Love”.

“Todos os anos, além da nossa série tradicional de concertos, buscamos apresentar espetáculos de música popular”, ressalta Tiago Flores. “Desta vez, inspirados pelo sucesso do filme “Rocket Man” [cinebiografia musical que chegou às telas neste ano], resolvemos fazer uma grande homenagem a esse artista, um dos maiores cantores e compositores da de todos os tempos. Será um espetáculo grandioso, com muita variedade timbrística e músicos de alto nível técnico.”

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada para estudantes e idosos). Para adquiri-los, é preciso acessar o site www.eventbrite.com.br.

Gênio do pop

Com 72 anos de idade e pelo menos 50 de carreira, o londrino Elton John (cujo nome de batismo é Reginald Kenneth Dwight) é considerado um dos gênios do pop internacional e um dos artistas mais bem-sucedidos da história da música. É cantor, pianista, produtor e compositor, tendo o letrista Bernie Taupin como principal parceiro.

Desde 1960, são mais de 40 álbuns lançados e aproximadamente 300 milhões de cópias vendidas. O britânico de roupas extravagantes e faixas que já vão do romantismo mais doce aos rocks mais eletrizantes conta com mais de 50 hits no Top 40, incluindo sete álbuns em primeiro lugar consecutivo nos Estados Unidos e Reino Unidos.

Em janeiro do ano passado, ele anunciou planos para a sua aposentadoria dos palcos, com uma longa turnê de despedida, intitulada “Farewell Yellow Brick Road” e que prevê um total de 300 shows em todo o planeta. O astro já se apresentou duas vezes em Porto Alegre: em março de 2013 no Estádio do São José) e em abril de 2017 no Beira-Rio.

Assim como os compatriotas Paul McCartney (Beatles), Mick Jagger (Rolling Stones) e Rod Stewart, Van Morrison e Tom Jones, Elton John é um dos artistas britânicos que ostentam o título de “Sir”, concedido pela rainha Elizabeth II.

(Marcello Campos)