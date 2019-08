A Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro recebe alunos de escolas públicas para duas apresentações nesta terça-feira

Nesta terça-feira, o Theatro São Pedro abre as suas portas para mais de mil alunos de escolas públicas de Porto Alegre acompanharem de perto a 19ª ediçao do Concertos Banrisul Para a Juventude. Em cartaz, duas apresentações de música clássica pela Orquestra de Câmara da casa, às 10h e às 15h. A entrada é franca.

A ideia é proporcionar aos estudantes um contato com a música orquestral, erudita e contemporânea. “São concertos didáticos, em uma mescla de aula e diversão, com duração de aproximadamente uma hora”, ressalta o texto de divulgação publicado no site oficial do governo do Rio Grande do Sul.

Durante os espetáculos, no palco principal, o maestro Evandro Matté explica para uma gurizada de 8 a 12 anos de idade como funciona uma orquestra, salientando as peculiaridades e sons de cada instrumento. Tudo isso de forma lúdica e com bom humor, como tem ocorrido desde a primeira edição, no ano 2000 (a orquestra foi fundada em 1985).

Fundado em 1858 e uma das mais tradicionais instituições culturais do País, o Theatro São Pedro está localizado em frente à Praça da Matriz (Centro Histórico), em Porto Alegre, próximo ao Palácio Piratini, Catedral Metropolitana e Assembleia Legislativa do Estado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3226-2005.

A orquestra de câmara é um conjunto musical menor que o geralmente visto nas orquestras sinfônicas, por exemplo. Na maioria das vezes, costuma ter entre oito e 18 integrantes e se apresentar em espaços ou eventos de porte relativamente menor.

Próxima edição

A Orquestra de Câmara da casa já tem data para a sua próxima apresentação no projeto: 24 de setembro, novamente com duas apresentações para colégios da rede pública nos turnos da manhã e tarde. São 550 vagas por horário (máximo de 100 por instituição), com inscrições abertas a partir do dia 26 deste mês, por meio do site www.orquestratsp.com.br.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: